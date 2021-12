Terenowe coupe Maybacha? Oto Project Maybach

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Project Maybach opisywany jest przez Mercedesa jako „dwumiejscowe coupé terenowe z napędem akumulatorowym". Powstał pod przewodnictwem zarówno Gordena Wagenera, jak i Virgila Abloha (który był architektem, projektantem mody czy filantropem).

Project Maybach mierzy prawie 6 m długości. Posiada długą maskę i linię dachu nawiązującą do stylizacji coupe oraz jedną parę drzwi. Do tego jeszcze elementy takie jak przednie i tylne osłony podwozia, opony terenowe, przykręcane błotniki i klatka metalowa na karoserii. Wszystko to wskazuje na terenowy charakter pojazdu.

Z przodu znalazła się pozioma listwa LED, podświetlany grill i okrągłe światła LED przypominające Rolls-Royce’a. Pod przezroczystą maską umieszczono panele słoneczne, które mogą wydłużyć zasięg tego elektrycznego pojazdu. Z tyłu okrągłe tylne światła zawierają podświetlane logo Maybacha.

Wewnątrz ogólny projekt jest minimalistyczny, ale luksusowy, z motywem kolorystycznym inspirowanym pustynią. Pomimo ogromnych rozmiarów, w środku znalazło się miejsce dla dwóch osób na dwóch futurystycznych siedzeniach, które można złożyć na płasko. Deska rozdzielcza jest wyposażona w centralnie umieszczony cyfrowy zestaw wskaźników i metalowe gałki w stylu retro. Schowki na sprzęt zewnętrzny można znaleźć w różnych miejscach w kabinie, jak na przykład siekiera marki Maybach, która jest zintegrowana z wkładkami drzwi.

Jak łatwo można przypuszczać, Project Maybach nie ma szans na wersję produkcyjną. Można go było oglądać w Miami wczoraj i dziś w Rubell Museum.