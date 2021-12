10 nowych radiowozów na Śląsku. Nieoznakowane modele, które dobrze znamy

10 nieoznakowanych radiowozów trafiło do jednostek policji w całym województwie śląskim. Nowe samochody zastąpiły m.in wyeksploatowane kie cee'd pierwszej generacji. Wartość nowych radiowozów wynosi blisko 950 tys. złotych, z czego 500 tysięcy dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Zobacz wideo Pijany kierowca wjechał w radiowóz stojący na światłach awaryjnych

Dobre wyposażenie

Nowe samochody zostały dobrze wyposażone po to, by zapewnić komfortowe warunki policjantom podczas służby. Każdy z radiowozów ma silnik o pojemności 1.4 o mocy 160 KM. Pojazdy wyposażone są m.in. w automatyczną klimatyzację dwustrefową, 8-calowy dotykowy ekran systemu multimedialnego, interfejs Apple CarPlay/Android Auto oraz kamerę cofania.

Nowe nieoznakowane radiowozy śląskiej policji Policja

Finansowanie radiowozów

Nowe radiowozy to inwestycja w bezpieczeństwo i porządek publiczny. Współfinansowanie takich zakupów przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego to zasilenie policyjnej floty, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców całego województwa. Wsparcie to było możliwe dzięki umowie podpisanej w lipcu 2021 r. przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Wicemarszałka Województwa Śląskiego Dariusza Starzyckiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Romana Rabsztyna.

