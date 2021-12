Opel Grandland bez "iksa", ale z polskim cennikiem. Tanio nie jest

Więcej nowości motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Nowym Oplem Grandlandem jeździliśmy już kilka miesięcy temu, ale marka wciąż zwlekała z opublikowaniem pełnego cennika. Teraz kompletna wycena flagowego okrętu Opla ujrzała światło dzienne i cóż - tanio nie jest.

Delikatne zmiany

Zmiany wizualne w Grandlandzie nie są rewolucyjne. Auto dostało nowy front Opel Vizor i przeprojektowaną deskę rozdzielczą. I to by było na tyle. Więcej nowości pojawiło się we wnętrzu. Projektanci postawili na nowoczesny Opel Pure Panel, czyli dwa duże ekrany i nową formę deski rozdzielczej, mocniej zorientowanej na kierowcę. Wyświetlacz zegarów ma przekątną 12 cali, a centralny ekran multimediów - 10 cali. Połączono je wspólnym panelem, który optycznie poszerza kabinę i wygląda po prostu lepiej niż poprzedni, nieco siermiężny kokpit. Dodatkowo poprawiono materiały użyte do wykończenia wnętrza, więc kabina robi zdecydowanie pozytywne wrażenie.

Opel Grandland (2021) Zuzanna Krzyczkowska

Znane silniki

Gama silnikowa Grandlanda pozostała w zasadzie bez zmian. Nadal punktem wyjściowym jest 1.2 Turbo o mocy 130 KM i 230 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Mamy też półtoralitrowego diesla o takiej samej mocy (130 KM) ale większym momencie obrotowym (300 Nm).

Na szczycie gamy stoją dwie wersje hybrydowe typu plug-in bazujące na benzynowym silniku 1.6 Turbo. Przednionapędowy wariant generuje moc systemową 224 KM i 360 Nm. Odmiana Hybrid4 wyróżnia się napędem na cztery koła, mocą 300 KM i maksymalnym momentem obrotowym aż 520 Nm. Zasięg na samym prądzie według producenta wynosi 65 kilometrów, ale w praktyce wartość ta jest bliższa połowie setki.

Opel Grandland - ceny

Cennik Grandlanda otwiera bazowa propozycja z silnikiem 1.2 o mocy 130 KM. Za tak skonfigurowany samochód (w wersji wyposażenia Business Edition) z manualną skrzynią biegów zapłacimy równe 124 tys. zł. Decydując się na skrzynię automatyczną, cena auta wzrośnie do 132 tys. zł.

W wersji Business Edition dostaniemy m.in. system multimedialny z 7-calowym wyświetlaczem, podgrzewane przednie fotele, podgrzewaną kierownicę (tylko z manualem), podgrzewana przednia szyba czy gniazdo 230V w drugim rzędzie siedzeń. Systemy bezpieczeństwa reprezentują dostępne w standardzie system ostrzegania przed najechaniem na pojazd poprzedzający z funkcjami hamowania awaryjnego i wykrywania pieszych, asystent utrzymania w pasie ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych czy tempomat z ogranicznikiem prędkości. Są też przednie i tylne czujniki parkowania, asystent parkowania automatycznego, kamera cofania oraz system monitorowania martwego pola.

Opel Grandland (2021) Zuzanna Krzyczkowska

Drugi w gamie jest wariant GS Line, w którym pojawia się druga opcja silnikowa - wysokoprężny diesel 1.5 o mocy 130 KM zestawiony z 8-biegową przekładnią automatyczną. Wersja ze wspomnianym wcześniej silnikiem 1.2 kosztuje 135 700 zł (z manualem), a z półtoralitrowym dieslem - 152 700 zł. W wariancie GS Line pojawiają się dodatkowo cyfrowe zegary, cyfrowy kokpit Pure Panel czy alcantara we wnętrzu.

Topowa wersja Business Elegance (mamy tam m.in. więcej systemów bezpieczeństwa, światła IntelliLUX LED i lepsze materiały) kosztuje 146 800 zł w przypadku silnika 1.2 (tu już z automatem) i 155 800 zł w przypadku diesla.

Opel Grandland hybrydy - ceny

Do 300-konnej wersji Hybrid4 dołącza teraz słabsza (i tańsza) odmiana o mocy 224 KM, która trafia na przednią oś. Hybrydy występują w trzech wersjach - GS Line (tylko słabsza hybryda w cenie 185 700 zł), Busness Elegance (odpowiednio 185 900 i 205 900 zł) i topowej Ultimate (tu z kolei mamy tylko 300-konną hybrydę w cenie 214 tys. zł).

Opel Grandland (2021) Zuzanna Krzyczkowska