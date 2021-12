To dzisiaj w Polsce pojawi się 6 nowych znaków. Wielu kierowców będzie ich wypatrywać

Więcej nowości prawnych z zakresu motoryzacji znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

"Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm". Takimi słowami 28 października 1989 roku przywitała widzów Dziennika Telewizyjnego w TVP Joanna Szczepkowska. I choć fraza ta dość nieoczekiwanie pojawia się tekście motoryzacyjnym i to jeszcze dotyczącym znaków drogowych, użyliśmy jej celowo – mamy bowiem zamiar zacząć ten materiał od parafrazowania jej. My możemy powiedzieć: "Proszę Państwa, 2 grudnia 2021 roku – czyli dosłownie kilka minut temu – w polskim systemie prawnym i przy polskich drogach pojawi się aż 6 nowych znaków, na które kierowcy czekali z utęsknieniem." O jakich oznaczeniach mowa? Już się bierzemy za wyjaśnienia.

Nowe znaki przy polskich drogach, czyli informacja dla eko-kierowców

Znaki, które pojawią się 2 grudnia 2021 roku to:

Znak D-23b – stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych,

Znak D-23c – punkt ładowania pojazdów elektrycznych,

Znak D-34b – zbiorcza tablica informacyjna,

Znak F-14d – tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania,

Znak F-14e – tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania,

Znak F-14f – tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania.

Znaki D-23c i D-23b fot. PSPA

Nowe znaki drogowe nie dotyczą jednak wszystkich kierowców. Grupą "wybrańców" są właściciele samochodów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in. Tworząc oznaczenia z myślą o nich ustawodawca nie chciał jednak wyróżniać osób, które inwestują w eko-napędy. Chodziło mu o ułatwienie ich życia. Za sprawą znaków D-23b, D-23c, D-34b i tablic F-14d, F-14e i F-14f nie będą musieli oni uruchamiać specjalnych aplikacji, aby otrzymać informację mówiącą o bezpośredniej bliskości stacji ładowania.

Nowe znaki zasypią drogi? To się raczej nie stanie...

Oczywiście choć nowe znaki są kluczowe, na razie ciężko liczyć na to, że zaleją polskie drogi. Po pierwsze dlatego, że Według najnowszych danych PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych) w Polsce zarejestrowanych jest 16 037 samochodów w pełni elektrycznych oraz 17 106 hybryd typu plug-in, co daje łączny wynik równy 33 143 sztuk. Dla porównania cały park samochodowy liczy 24,3 miliona sztuk, czyli e-aut jest zaledwie 0,14 proc. Po drugie w naszym kraju nadal nie ma zbyt wielu stacji ładowania. Ich ilość na chwilę obecną ocenia się na 1620 punktów i blisko dwukrotnie więcej ładowarek (bo jeden punkt ma co najmniej dwie ładowarki).