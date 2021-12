Mulliner Blackline w Bentely jest tym samym co Rolls-Royce Black Badge

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Mulliner Blackline jest obecnie dostępny dla modeli GT. Jest to coś więcej niż zwykłe Blackline oferowane w pozostałych modelach marki.

Zobacz wideo Bentley EXP 100 GT Concept

Mulliner Blackline zastępuje wszystkie chromowane wykończenia z wyjątkiem logo czarnym kolorem. Jednak Mulliner Blackline można odróżnić od zwykłej Blackline dzięki jasnym krawędziom czarnych ramek grilla, podobnym do wzoru na bocznych otworach wentylacyjnych w kształcie skrzydeł. Ponadto, w przeciwieństwie do innych modeli Mulliner, które mają satynowe srebrne obudowy lusterek, tutaj są one pomalowane na błyszczącą czerń Beluga. Znalazło się również miejsce na czarne 22-calowe felgi, które mają samopoziomujące się kapsle Bentleya.

Standardowa specyfikacja Mulliner Driving Specification zawiera unikalne pikowanie „Diamond in Diamond". W kabinie każdego samochodu na siedzeniach, drzwiach i tylnych panelach bocznych znajduje się prawie 400 000 kontrastowych szwów ułożonych w kształcie diamentów.

Bentley wraca do lakierniczych korzeni. Nowe modele w barwach lat 30.

Mulliner Continental GT i GT Convertible są dostępne z 4,0-litrowym silnikiem V8 z podwójnym turbodoładowaniem o mocy 550 KM lub z 6,0-litrowym W12 z podwójnym turbodoładowaniem i mocą 635 KM.

Do tej pory Mulliner zbudował ręcznie ponad 1000 samochodów, spersonalizowanych zgodnie z gustem ich właścicieli.