Corolla szykuje się do zmian z nowym rokiem. Aktualizacja wyposażenia

Obecnie na rynku dostępna jest dwunasta generacja modelu Corolla. Jest to jeden z klasyków tego japońskiego producenta. W przyszłym roku otrzyma to auto trochę aktualizacji wyposażenia.

Nowe elementy otrzymają wszystkie wersje nadwoziowe Corolli. Wszystkie modele wyposażone będą w nową wersję systemu multimedialnego Toyota Smart Connect. System ten będzie dostępny w standardzie w wersjach GR Sport i Executive oraz w pakiecie dla wersji Comfort.

Nowy system jest szybszy, przez co szybciej reaguje na komendy ze strony użytkownika. Do korzystanie z niego służy 8-calowy ekran dotykowy, na którym jest wyświetlana nawigacja, która korzysta z chmury do obliczania trasy i zbierania informacji o sytuacji na drodze.

Auto posiada własny bezprzewodowy dostęp do internetu poprzez moduł DCM. Korzystanie z niego i transmisja danych nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla użytkownika. System Toyota Smart Connect będzie na bieżąco aktualizowany bezprzewodowo przez internet.

Integracja systemu multimedialnego z telefonem jest zapewniona bezprzewodowo przez Apple CarPlay oraz przewodowo przez Android Auto. Klienci mogą też wybrać rozbudowany system Toyota Smart Connect Pro z zaawansowaną nawigacją Connected z bezpłatną subskrypcją na 4 lata w cenie auta.

Jednak zmiany nie zachodzą jedynie w zakresie systemu multimediów. Corolla z rocznika 2022 otrzyma również nowe lakiery i felgi. Oferta zostanie poszerzona o lakiery Platinum White Pearl i Shimmering Silver. Oba będą dostępne także w dwukolorowej kompozycji z czarnym dachem w wersji GR Sport – pierwszy dla wszystkich typów nadwozia, zaś drugi dla Corolli Sedan. Auto z nadwoziem Sedan otrzymuje także nowe 10-ramienne, polerowane felgi aluminiowe 17 cali. Są one dostępne dla wersji Executive oraz Comfort z pakietem Style.