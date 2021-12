Promocja BMW XM. Środki odurzające musiały tam grać główną rolę

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Nowy BMW XM Concept jest ciekawym projektem, który nie każdemu przypadnie do gustu. Jednak to co BMW zaoferowało w filmie promocyjnym to… twórcy musieli skorzystać z kilku ulepszaczy kreatywności.

Reklama/teledysk został zachowany w stylu fantasy. Mamy więc oblężenie zamku przez rycerzy i BMW XM. Nie jest to jednak zwykłe oblężenie. Jest tutaj pojedynek na taniec, który poprzez portale zmienia lokacje. Każdy strateg i znawca działań wojennych wiedzą, że najlepszą formą ataku jest taniec.

Zobacz wideo Nowe BMW serii 4 Coupe na ulicach Warszawy. Nie zgadniecie, kto o nim opowiada

XM w tym dziele na środkach odurzających pokazuje jak jeździ w terenie, jak jest przestronny poprzez swobodny taniec w jego wnętrzu oraz to, że jest zasilany silnikiem V8.

XM jest napędzany hybrydowym układem napędowym typu plug-in, którego gwiazdą jest właśnie wspomniany silnik V8. Kiedy wszystko działa harmonijnie, BMW twierdzi, że jest w stanie wytworzyć 760 KM mocy i 999 Nm momentu obrotowego. W trybie elektrycznym zasięg wynosi do 80 km.

Opinie Moto.pl: BMW iX xDrive40. Nowy elektryk jest taki, jak myślałem

BMW XM to jedynie przykład tego w jakim kierunku ma pójść stylistyka przyszłych aut. Jednak teraz można przypuszczać, że zaprezentowany koncept w wersji ostatecznej, która zadebiutuje pod koniec przyszłego roku będzie tylko jedynie trochę stonowana.