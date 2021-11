Już jest. BMW XM to wielki SUV z 750 KM mocy. Wygląda osobliwie. Na razie to koncept

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

BMW XM to jedynie auto koncepcyjne, które prezentuje jak będzie wyglądał przyszły SUV o wysokich osiągach. Nie można go traktować jako pojazd nawet zbliżony do wersji produkcyjnej, a raczej jako kierunek przyszłej stylizacji. Jednak BMW zapowiada, że wersje produkcyjną zaprezentuje przed końcem 2022 r. i w ostatecznej wersji niekoniecznie wygląd musi być mocno stonowany.

Jakiś czas temu, niemiecki producent zaprezentował grafikę promującą ten pojazd, tam widoczna była specyficzny grill. Jak teraz widać reszta auta, również jest osobliwa.

Mamy zatem połączenie wielkiego grilla i smukłych świateł do jazdy dziennej, które oddzielone są od głównych świateł. Taki sam motyw znajdzie się również w nowej serii 7, która swoją premierę ma mieć na początku przyszłego roku.

Sama wysokość przedniego pasa nadaje XM imponujący wygląd, który jest mocno kontynuowany przez cały projekt SUV-a, który wygląda niemal militarnie. Widać również wysokie boki, smukłą linię szyb i zwężający się ku tyłowi dach. Kanciaste nadkola wypełnione są kołami z felgami 23-calowymi.

Sam dach został wyposażony w dodatkowe oświetlenie. Został również pomalowany na kontrastujący kolor z resztą nadwozia, a czarne słupki A, dosyć mocno pochylone nadają sportowego charakteru. Natomiast obecność portu ładowania tuż przed drzwiami kierowcy jasno pokazuje, że pierwszy samodzielny samochód BMW M od czasu supersamochodu M1 jest również pierwszym plug-inem spod znaku M.

BMW zbytnio nie chwali się napędem autem. Wiadomo jedynie, że XM zasilane jest przez jednostkę V8 i silnik elektryczny, które wspólnie generują ponad 750 KM mocy i 999 Nm momentu obrotowego.

Jednakże to tył auta przyciąga największą uwagę. Aby podkreślić, że nie jest to auto elektryczne znajdują się tam sporych rozmiarów rury wydechowe. W przeciwieństwie do innych wydechów BMW M, dwie pary rur w XM są montowane pionowo, a nie poziomo. Co rozczarowujące, wydaje się, że mają one również fałszywe końcówki wydechu w zderzaku.

Na tyle można również zauważyć trójkątny motyw, który niemal naśladuje wygląd grilla. Wstęgi tylnych świateł w kształcie haka agresywnie wcinają się w tylne panele boczne, podczas gdy panel dachowy wcina się równie agresywnie w tylną szybę, naśladując wygląd tyłu oryginalnego M1. I tak jak M1 miał okrągłe kółka BMW po obu stronach tylnej części nadwozia, tak XM powtarza tę sztuczkę, ale prezentując parę laserowo wygrawerowanych kółek w górnych rogach tylnej szyby.

Wewnątrz XM łączy detale stylistyczne z innych samochodów koncepcyjnych i produkcyjnych BMW, ale z naciskiem na tradycyjne luksusowe materiały, które mogą zmylić typowego obecnego nabywcę BMW M. Zamiast czarnej skóry i błyszczących detali, XM otrzymało teksturowane, tkane powierzchnie wykonane z włókna węglowego i miedzianej nici, a także wiązania z bogatej brązowej skóry zmieszanej z turkusową tapicerką.

Przed kierowcą rozciąga się szeroki ekran z najnowszą generacją systemu iDrive. Wiele normalnie wyglądających przełączników czy dźwignia zmiany biegów świadczą, że XM ma dosyć zbliżoną stylistykę do produkcyjnego modelu.

Więcej szczegółów zapewne zostanie ujawnionych w przyszłym roku, a w szczególności pod koniec 2022 r. Jedno jest pewne, BMW ze swoim XM wchodzi na terytorium Porsche, Bentleya czy nawet Lamborghini, zatem musi się postarać.