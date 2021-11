Zima drogowcom niestraszna. GDDKiA: 200 km nowych dróg do końca roku

Zobacz wideo Przejazd nowym tunelem pod Ursynowem [WIDEO]

Wielkie drogowe inwestycje i kolejne kilometry oddanych do użytku tras to zdecydowanie coś czym lubi chwalić się GDDKiA. I choć często słyszymy o opóźnieniach, 2021 rok ma być jednym z lepszych pod względem długości sieci nowo oddanych dróg.

REKLAMA

GDDKiA: dużo ponad 200 km nowych dróg.

Jak zapowiedział teraz rzecznik GDDKiA w rozmowie z PAP, do końca tego roku ma zostać oddanych jeszcze "dużo ponad 200 km" nowych tras. Dodał, że będzie to więcej, niż zakładały plany na ten roku z końca 2020 roku.

Jak donosi Business Insider opierając się na wyliczeniach PAP, dokładnie będzie to 268 km tras. Wygląda więc na to, że przed GDDKiA zapowiada się bardzo intensywny miesiąc. Do tej pory, przez niespełna 11 miesięcy 2021 roku oddano 177 km dróg, a więc zdecydowanie mniej niż kierowcy dostaną w ciągu nieco ponad 30 najbliższych dni.

Łącznie 2021 roku ma zamknąć się wynikiem ok. 445 km nowych dróg, co będzie jednym z najlepszych wyników od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wśród niemal gotowych do oddania tras są flagowe inwestycje GDDKiA, m.in. tunel pod Ursynowem, który jest brakującym (i niezwykle wyczekiwanym przez kierowców) fragmentem Południowej Obwodnicy Warszawy.

Więcej motoryzacyjnych tekstów znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl