Nissan nie próżnuje - pokazał cztery elektryczne koncepty. A to dopiero początek

Nissan planuje wprowadzić do oferty 23 zupełnie nowe zelektryfikowane modele (w tym 15 w pełni elektrycznych) do końca 2030 roku. Ma to na celu osiągnięcie wyniku sprzedażowego 50 proc. udziału pojazdów bezemisyjnych w całkowitej sprzedaży.

Nissan Motor Co., Ltd. zaprezentował dziś w Jokohamie w Japonii program Nissan Ambition 2030 – nową wizję firmy, która zakłada przede wszystkim zwiększanie możliwości w zakresie mobilności. W odpowiedzi na kluczowe potrzeby środowiska, społeczeństwa i klientów, Nissan chce stać się producentem zrównoważonym, który dąży do stworzenia czystszego, bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego dla wszystkich świata.

W ciągu najbliższych dziesięciu lat Nissan będzie dostarczał samochody elektryczne i innowacje technologiczne, rozwijając jednocześnie działalność na całym świecie. Wizja ta przyczynia się do realizacji celu Nissana, jakim jest osiągnięcie neutralności węglowej w całym cyklu życia produktów do roku 2050.

Rola firm w zaspokajaniu potrzeb społecznych jest coraz większa. W ramach programu Nissan Ambition 2030 będziemy dążyć do budowy nowej ery elektryfikacji, rozwijać technologie ograniczające emisję dwutlenku węgla oraz poszukiwać nowych możliwości biznesowych. Chcemy przekształcić Nissana w zrównoważoną firmę, która jest naprawdę potrzebna zarówno klientom, jak i społeczeństwu

- powiedział dyrektor generalny Nissana Makoto Uchida.

Dzięki wprowadzeniu 20 nowych modeli wyposażonych w napęd elektryczny i e-POWER w ciągu najbliższych pięciu lat, Nissan zamierza zwiększyć udział sprzedaży samochodów zelektryfikowanych na głównych rynkach do roku obrotowego 2026, w tym:

Jesteśmy dumni z naszych wieloletnich osiągnięć w dziedzinie innowacji oraz roli w zapoczątkowaniu rewolucji w zakresie napędów elektrycznych. Nasze nowe ambicje obejmują utrzymanie pozycji lidera w przyspieszaniu procesu naturalnego przejścia na samochody elektryczne poprzez przyciąganie klientów atrakcyjną ofertą, wzbudzanie entuzjazmu, ułatwianie adaptacji nowych rozwiązań i tworzenie czystszego świata

– powiedział dyrektor operacyjny Nissana Ashwani Gupta.

Przedstawiając kolejny etap elektrycznej przyszłości Nissana, firma zaprezentowała cztery nowe modele koncepcyjne - Nissan Chill-Out Concept, Max-Out Concept, Surf-Out Concept i Hang-Out Concept.

Baterie ze stałym elektrolitem

Nissan zamierza wprowadzić na rynek samochód elektryczny wyposażony w opracowane przez siebie akumulatory ze stałym elektrolitem (ASSB – all-solid-state batteries) do roku 2028 i przygotować pilotażową linię produkcyjną w zakładzie w Jokohamie już w roku 2024.

Dzięki skróceniu czasu ładowania do poziomu jednej trzeciej czasu obecnie potrzebnego, akumulatory ASSB sprawią, że pojazdy bezemisyjne będą bardziej wydajne. Ponadto, Nissan oczekuje, że wprowadzenie technologii ASSB obniży koszt zestawów akumulatorów do 75 USD za kWh do roku 2028, a w przyszłości zamierza obniżyć go jeszcze bardziej, do poziomu 65 USD za kWh, aby osiągnąć równowagę kosztową pomiędzy samochodami elektrycznymi i benzynowymi.

