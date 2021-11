Dziś obowiązują, jutro nie. O co chodzi ze znakami B-37 i B-38?

Więcej porad z zakresu prawa na drogach znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Znaki B-37 i B-38 to... dziwne wersje znaku B-35. Czemu dziwne? Bo w ich przypadku standardowa tablica zakazująca postoju została uzupełniona jedynką lub dwójką rzymską. I nie jest to wymysł kreatywności nadgorliwego zarządcy drogi, a oznaczenia które oficjalnie funkcjonują w przepisach o ruchu drogowym. Dziwny jest jednak nie tylko ich wygląd, ale i znaczenie. Bo tablica B-37 dla przykładu zakazuje postoju, ale tylko w... dni nieparzyste. Znak B-38 z kolei obowiązuje wyłącznie w dni parzyste.

Sytuacja ze znakami B-37 i B-38 jest taka sama jak ze znakiem B-35. Kierowca w określone dni miesiąca nie może się za nimi zatrzymać, chyba że zatrzymanie trwa maksymalnie 60 sekund.

Kogo nie dotyczą znaki B-37 i B-38?

Pierwsze pytanie brzmi: skąd pomysł, aby zabraniać parkowania w dni parzyste lub nieparzyste? Znaki B-37 i B-38 umieszcza się w miejscach, w których np. co drugi dzień pojawia się dostawa towaru, ewentualnie śmieciarka. Chodzi o ułatwienie ruchu tym pojazdom i sprawienie, że zaparkowane auta nie będą blokować im dostępu do drogi. Poza tym warto wiedzieć, że znaczenia tablic B-37 i B-38 dotyczą też pewne wyjątki. Nie muszą się do nich stosować samochody kierowane przez osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej lub przewożące takiego inwalidę – pod warunkiem, że są oznaczone właściwą kartą parkingową.

Znaki B-37 i B-38 nie dotyczą też tych kierujących, którzy zaparkowali pojazd w zgodzie z oznaczeniami dodatkowymi – pojawiają się na tabliczce występującej pod znakiem.

Znak zakazu B-37 i B-38: mandat, a nawet holowanie!

Zatrzymanie auta na więcej niż 60 sekund za znakiem B-37 lub B-38 w nieprawidłowy dzień miesiąca oznacza typowe złamanie zakazu parkowania. Skutek? Pierwszym będzie mandat wynoszący 100 zł i uzupełniony 1 punktem karnym. W skrajnym przypadku służby mogą zlecić nawet odholowanie pojazdu na parking depozytowy. Tak stanie się w przypadku, w którym auto tworzyć będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lub zatamuje ruch. Gdzie obowiązują znaki B-37 i B-38? Po stronie drogi, po której zostały ustawione i do najbliższego skrzyżowania – chyba że będą wcześniej odwołane.

Może się okazać, że po jednej stronie drogi pojawia się zakaz postoju w dni parzyste, a po drugiej w nieparzyste. Co wtedy? Ustawodawca przygotował się na taki scenariusz i zapisał w przepisach czas, w którym kierowca może postawić auto pod zakazem bezkarnie. Zakaz nie obowiązuje bowiem w godzinach 21:00 – 24:00. Wtedy właściciel auta ma możliwość przepakowania go z jednej na druga stronę ulicy.