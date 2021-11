Skoda buduje kolejnego SUV-a. Tym razem studenci tworzą model Afriq

Więcej motoryzacyjnych nowości znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Skoda Afriq to rajdowa wersja miejskiego Kamiqa. Koncepcyjny samochód przygotowywany jest przez studentów Akademii Skody we współpracy z działem Skoda Motorsport. Nazwa projektu nawiązuje do legendarnego Rajdu Dakar, który przez wiele lat prowadził przez afrykańskie bezdroża. Afriq to także trafny wybór z innego powodu - od początku tego roku Skoda odpowiada za działalność Grupy Volkswagen w Afryce Północnej.

Zobacz wideo Co łączy kierowcę rajdowego i kolarza szosowego? Rozmowa o kampanii "Dzielimy drogę"

Od szkicu do prototypu

Po raz pierwszy w historii prac jako podstawa samochodu koncepcyjnego służy Skoda Kamiq. Rajdowa wersja będzie nawiązywać wizualnie do samochodów, które startują w legendarnym Rajdzie Dakar. Od pierwszego pociągnięcia ołówkiem uczestnicy projektu samodzielnie opracowują unikatowy pojazd.

Skoda Afriq ma długość 4362 mm i szerokość 1790 mm, a rozstaw osi wynosi 2649 mm. Studenci wdrażają wiele nowych, niezwykłych pomysłów przy wsparciu ekspertów z Akademii Skoda – inżynierów i doświadczonych pracowników z obszarów rozwoju technicznego, projektowania i produkcji. Po raz pierwszy współpracują także z działem Skoda Motorsport.

Wspaniale jest widzieć, ile entuzjazmu i kreatywności wnoszą do tego projektu nasi studenci. We współpracy ze specjalistami, którzy są oddani do dyspozycji naszym uczniom i pilnie z nimi pracują nad szczegółami, uczestnicy projektu co roku wpadają na pomysły, które zaskakują nawet samych ekspertów. Dzięki tej współpracy zawsze udaje się nadać wymarzonemu samochodowi wyjątkowy charakter

– mówi Zdenek Stanke, lider zespołu z Akademii Skoda.

Skoda reprezentuje Grupę Volkswagen w Afryce Północnej

Nazwa ósmego samochodu studenckiego marki Skoda odzwierciedla także jej odpowiedzialność za region Afryki Północnej. Po Indiach i Rosji, marka jest odpowiedzialna za całą działalność Grupy Volkswagen w Egipcie, Tunezji, Maroku i Algierii. Od 1 stycznia 2021 r., pod kierownictwem Arwy Oeljeklaus, firma rozwija się na rosnących, nowych rynkach w tym regionie.

Nazywając nowy samochód studencki ŠKODA AFRIQ i pamiętając o afrykańskich korzeniach Rajdu Dakar, uczestnicy projektu zwracają uwagę na niedawno przejętą odpowiedzialność Grupy ŠKODA AUTO za region Afryki Północnej. Podobnie jak w Indiach i Rosji, chcemy wykorzystać naszą fachową wiedzę w regionach Afryki o dynamicznym wzroście. Planujemy efektywnie wykorzystać istniejące synergie w Grupie

– wyjaśnia Arwa Oeljeklaus, szef Skoda Auto na Afrykę Północną.

Skoda Afriq - prototyp studentów z Akademii Skody, Mlada Boleslav Skoda

Doświadczenie Skody w Rajdzie Dakar

W 2018 r., podczas 40. pustynnego rajdu, Kodiaq stał się pierwszym samochodem marki Skoda, który wziął udział w prawdopodobnie najbardziej wymagającym rajdzie na świecie. Kompaktowy SUV był wykorzystywany w Ameryce Południowej jako pojazd pomocniczy dla czeskiego zespołu BARTH Racing. Produkowany seryjnie model bez problemu poradził sobie z trasą o długości prawie 10 tys. kilometrów, wiodącą przez Peru, Boliwię i Argentynę, mimo że niejednokrotnie droga wiodła na wysokości ponad 4500 metrów.

Skoda Scala Spider fot. Skoda

Studenckie projekty

Od 2014 r. uczniowie Szkoły Zawodowej Skody w Mladá Boleslav która została założona w 1927 r., co roku planują, rozwijają i budują swój spektakularny pojazd koncepcyjny. Projekt samochodu studenckiego jest wyjątkową inicjatywą w Czechach i oferuje przyszłym specjalistom szansę na zademonstrowanie swoich talentów i możliwości we współpracy ze specjalistami z kilku działów, m.in. produkcji czy projektowania. Daje to młodym praktykantom wgląd w wiele różnych obszarów firmy. Uczą się pracować nad projektami w zespole, łączyć planowanie z praktyczną realizacją oraz prezentować swoją pracę członkom zarządu. Samochód studencki jest jednym z najważniejszych projektów Akademii Skoda.

To już kolejny projekt czeskich studentów. Wcześniej była m.in. Skoda Scala Spider i niedawno pokazana Skoda Slavia.

Skoda Scala Spider fot. Skoda