Jaguar XJC Carlex Design. Polska firma w czołówce światowego tuningu

Trochę zbagatelizowałem ostatnie auta Carlex Design. Firma z Czechowic-Dziedzic tworzy coraz bardziej interesujące projekty. O kilku ostatnich, pisali dziennikarze motoryzacyjni na całym świecie.

REKLAMA

Lubisz samochody tuningowane. Szukaj informacji na ich temat na gazeta.pl

Moto.pl również, ale osobiście chyba nie doceniałem ich tak, jak na to zasługują. Zwykle bardziej ekscytowały mnie amerykańskie projekty, ale muszę przyznać, że przynajmniej na zdjęciach i filmach ostatnie dzieła Carlex Design im dorównują.

Zobacz wideo "Misja Norwegia" na wideo. W trakcie naszej podróży elektrycznym Audi Q4 Sportback e-tron prowadziliśmy multimedialny dziennik

Najlepszy dowód to pierwsze podejście Polaków do tematu restomod. To kategoria tuningu polegająca na "uwspółcześnianiu" klasyków. Zostaje zachowana ich bazowa konstrukcja, ale takie auta są wyposażone w nowoczesne silniki, układy przeniesienia napędu, hamulcowe itd.

Coraz częściej takie projekty są też stylizowane na nowsze konstrukcje. Efektem jest mikstura starego i nowego, która w jednych budzi wstręt, a w innych zachwyt. Co do dwóch rzeczy trzeba się zgodzić: projekty restomod wywołują duże emocje, a kluczem do sukcesu jest właściwe wyważenie proporcji.

Wygląda na to, że Carlex Design ze swoim nowym pomysłem trafił w dziesiątkę. Piszą o nim portale na całym świecie, mimo że firma dopiero zaprezentowała komputerowe renderingi tego, co wkrótce powstanie.

Jaguar XJC Carlex Design fot. Carlex Design

Carlex Jewel: Jaguar XJC to na razie ambitny projekt

Carlex wziął na warsztat mało popularnego Jaguara XJ Coupe. Dwudrzwiowa wersja limuzyny Jaguara była produkowana w latach 1975-1978. W tym czasie powstało zaledwie około 10 tysięcy egzemplarzy.

Tym większe brawa dla firmy, która przypomina tego klasyka. Zresztą nie po raz pierwszy. Carlex odrestaurował ten model cztery lata temu, ale wówczas zrobił to w klasyczny sposób. Egzemplarz, który właśnie powstaje, to zupełnie inna historia.

Alfa Romeo Giulia TI Super. Dwa wałki rozrządu i królowa Bona

Projekt został nazwany Jaguar XJC w nawiązaniu do modelu XJS oraz nieoficjalnej nazwy Jaguara XC Coupe, czyli XJ-C. W wersji Carlex wygląda jak auto, które mogłoby być w produkcji nawet teraz.

W Jaguarze XJC zachowano charakter oryginału, ale wygląda znacznie bardziej nowocześnie. Wyposażono go w poszerzone błotniki i wyjątkowe obręcze kół z bardzo dużym offsetem. Obniżono też zawieszenie, oraz zupełnie zmieniono przód.

Nowy Jaguar XJC ma efektowne reflektory LED oraz agresywną atrapę chłodnicy z logo firmy Carlex, zamiast jaguara. Równie duże wrażenie robi wnętrze wykończone ręcznie patynowaną skórą w kolorze tytoniu i idealnie pasującym do niej drewnem czeczotowym.

Jaguar XJC Carlex Design fot. Carlex Design

Jaguar XJC Carlex Design. Stare wymieszane z nowym

Nie brakuje też elementów w stylu steampunk (wskaźniki oraz kierownica), a z tyłu dodano rozpórkę nadwozia wzmacniającą jego sztywność. W całym wnętrzu podobno nie ma plastiku. Cały samochód wygląda eklektycznie, ale bardzo stylowo. Zwieńczeniem jest klasyczny lakier British Racing Green.

Sporo zmieniło się także pod maską. Oryginalnie Jaguar XJ Coupe był wyposażany w rzędową szóstkę o poj. 4,2 l lub szlachetne V12 o poj. 5,3 l. Carlex postanowił użyć znacznie nowszego silnika V8.

Jego parametry są zbliżone do jednostki napędowej AJ16S z Jaguara XJR (X308). Motor Jaguara XJC ma pojemność czterech litrów i rozwija moc 400 KM. Na pewno osiąga ją dzięki sprężarce jakiegoś typu.

To powinno projektowi Jaguar XJC zapewnić dobre osiągi. XJR rozpędzał się do setki w około 5,6 sekundy oraz osiągał prędkość 250 km/h. Restomod Carlex raczej nie będzie od niego wolniejszy.

Ineos Grenadier w Polsce! Wiemy, kto zajmie się sprzedażą wyjątkowych terenówek. Reklamuje je kierowca Formuły 1

Za jakiś czas się przekonamy, czy to prawda. Pisałem w czasie przeszłym, ale tak naprawdę to wszystko dopiero nastąpi. Podobno to nie projekt "one off". Każdego roku ma powstawać kilka egzemplarzy Jaguara XJC.

To nowa inicjatywa firmy. Niskoseryjna produkcja została nazwana Carlex Jewel. Carlex Design złożył obietnicę stworzenia wyjątkowego pojazdu. Teraz musimy poczekać na jej spełnienie.

27851745

Jaguar XJC Carlex Design fot. Carlex Design