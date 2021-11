Silnik spalinowy jeszcze wyda pomruk. Nadchodzi odświeżone Alpine A110

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Alpine zapowiedziało, że do końca tej dekady wszystkie ich samochody będą posiadały napęd elektryczny. Zanim to jednak nastąpi, poczciwy silnik benzynowy wyda jeszcze ostatni pomruk w odświeżonym modelu A110.

Alpine zmienia nomenklaturę w swoim modelu. Dotychczasowy Pure będzie się nazywać po prostu A110, natomiast wersja Legende zmienia nazwę na GT. Najwyższy poziom A110 S pozostaje bez zmian, jednak tylko w zakresie nazwy. Odświeżony model dysponować będzie 304 KM mocy i 340 Nm momentu obrotowego. Potrzebuje on 4,2 s., aby osiągnąć 100 km/h i przyspiesza do 275 km/h. Moc hamowania pochodzi z hamulców Brembo z 320-milimetrowymi tarczami na obu osiach, otoczonymi pomarańczowymi zaciskami chowającymi się za czarnymi 18-calowymi kołami. Są one owinięte w opony Michelin Pilot Sport 4 o wymiarach 215/40 R18 z przodu i 245/40 R18 z tyłu.

Alpine A110 S ma sztywniejsze podwozie i zawieszenie zapewniające ostrzejsze prowadzenie, a także wyposażony jest w sportowy układ wydechowy. W zależności od poziomu wyposażenia waży od 1102 do 1140 kilogramów.

Jak wcześniej wspomniano, niżej w hierarchii jest A110 GT, który dysponuje takimi samymi osiągami, ale oferuje więcej udogodnień. Klienci otrzymają regulowane siedzenia komfortowe obite skórą oraz czujniki parkowania z kamerą cofania. Model ten jest także odrobinę cięższy – od 1119 do 1140 kg.

Model podstawowy dysponuje 255 KM i 320 Nm. Jest też wolniejszy, gdyż od 0 do 100 km/h potrzebuje 4,5 s. Posiada 17-calowe felgi i waży od 1102 do 1140 kilogramów.

Niezależnie od wyboru, Alpine A110 otrzymuje poprawiony system multimedialny z obsługą Android Auto i Apple CarPlay. Ekran wciąż mierzy siedem cali i jest wyposażony w parę portów USB oraz Bluetooth. Później system zostanie ulepszony dzięki aktualizacji bezprzewodowej w celu obsługi łączności Wi-Fi.

Odświeżony Alpine A110 dostępny będzie we Francji od 1 grudnia. Za wersję A110 będzie trzeba wydać 59.500 euro, za GT – 69.500 euro, a za odmianę S – 71.500 euro.