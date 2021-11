Wielki finał The Best of Moto 2021. Dzisiaj poznamy Samochody Roku

Już o 19:30 rozpocznie się uroczysta gala The Best of Moto 2021. Możecie ją śledzić na żywo i na Moto.pl, i na Gazecie.pl, a także w naszych mediach społecznościowych. Serdecznie zapraszamy! Poznamy wielkich zwycięzców w wielu prestiżowych kategoriach. A który model zostanie Samochodem Roku?

Edycja 2021 to już czwarta odsłona plebiscytu The Best of Moto. W pierwszej bezkonkurencyjna okazała się nietuzinkowa Kia Stinger. W 2019 r. doceniliśmy najnowszą generację prawdziwej motoryzacyjnej legendy - Porsche 911. Rok temu triumfowała Skoda Octavia, jeden z ulubionych samochodów Polaków. Przez trzy lata przyznaliśmy też kilkadziesiąt statuetek w kategoriach specjalnych oraz eksperckich. Rozdaliśmy także wiele nagród naszym czytelnikom, ponieważ każdy głos w plebiscycie The Best of Moto to szansa na ciekawą nagrodę. Nie inaczej było w tym roku, ponieważ na głosujących czekały m.in. skuter Aprilia, wideorejestratory Mio, trackery aktywności fizycznej Fitbi oraz woda toaletowa Jaguar.

The Best of Moto 2021 fot. Moto.pl

Kategoria główna. Który model zostanie Samochodem Roku?

Zazwyczaj polskie plebiscyty motoryzacyjne odbywają się według utartych schematów. Samochód roku wybierają jurorzy (najczęściej związani z jedną redakcją) lub internauci. The Best of Moto to jednak wydarzenie bez precedensu. Jeszcze nigdy w Polsce nikt nie przeprowadzał plebiscytu w taki sposób i na tak szeroką skalę. Nagrodę główną przyzna jury, w którego skład weszli eksperci redakcji Moto.pl oraz osoby spoza portalu, ale związane ze światem motoryzacji: Dagmara Kowalska, dziennikarka Radia Chilli Zet oraz Maciej Pertyński, juror World Car of the Year, dziennikarz i vloger motoryzacyjny.

Swojego faworyta w kategorii głównej wybieracie także wy - nasi czytelnicy. Wasze zsumowane głosy będą odpowiadały głosowi jednego jurora. Czy tak będzie w tym roku? Walka o nagrodę główną będzie wyjątkowo zacięta. Do finału zakwalifikowaliśmy 14 modeli. Wymieniamy je alfabetycznie:

Audi e-tron RS

BMW iX

Dacia Spring

Fiat 500e

Ford Mustang Mach-E

Hyundai IONIQ 5

Jaguar F-Pace

Jeep Wrangler 4xe

Kia EV6

Mercedes EQS

Nissan Qashqai

Porsche 911 GT3

Skoda Enyaq iV

Volkswagen ID.4

Kategorie specjalne. Tutaj decydują tylko nasi czytelnicy

Podobnie jak w poprzednich edycjach, również w edycji 2021 przygotowaliśmy kategorie specjalne. Tutaj liczą się tylko i wyłącznie głosy naszych czytelników. Ani redakcja, ani jurorzy nie mają nic do powiedzenia. To czytelnicy wybierają Samochody Roku w poszczególnych kategoriach. Ale nie tylko samochody. Jedenastkę zamyka influencer motoryzacyjny.

Samochód miejski

Samochód praktyczny

Samochód rodzinny

Mały samochód dla aktywnych

Samochód uniwersalny

Samochód luksusowy

Samochód Sportowy

Samochód legenda

Napęd alternatywny

Innowacja motoryzacyjna roku

Influencer motoryzacyjny roku

Kategorie eksperckie The Best of Moto 2021. W tym roku przyznamy cztery nagrody

Cztery dodatkowe kategorie oceniane przez ekspertów

Oprócz tego, wyselekcjonowane grono jurorów przyznaje nagrody w czterech dodatkowych kategoriach:

Produkt finansowy branży motoryzacyjnej

Odpowiedzialność społeczna biznesu

Design roku

Najlepsze działanie reklamowe na polskim rynku

Początek transmisji już o 19:30. Zapraszamy!