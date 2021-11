Niedźwiedź wyrywa drzwi w Lamborghini. Właściciel jedynie się śmieje [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Każdy kto ma w domu zwierzę, wie, że czasem nasi pupile lubią narozrabiać. Zazwyczaj im większe, tym poważniejsze zniszczenia. Pewien mężczyzna z Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma niedźwiedzia, który wszedł mu w szkodę. Ten jednak zamiast się denerwować zaczął się śmiać.

Nagranie z niedźwiedziem, który wyrywa drzwi znajdziesz w tym linku.

Nagranie z tego zdarzenia opublikował na portalu Instagram. Właściciel zwierzaka droczy się z nim pokazując mu jabłko, w tym samym czasie siedząc na Lamborghini Huracan Performante. Zwierzę próbuje dostać się do smakołyku, ale ostatecznie wyrywa drzwi samochodu. Przez co zostaje spłoszone. Mężczyzna zamiast się denerwować śmieje się i nawołuje niedźwiedzia by wrócił do niego.

Zobacz wideo Zdziwisz się, jakimi pojazdami można jeździć na kategorię B

Owym mężczyzną jest szejk Humaid Abdulla Albuqaish, inwestor i kolekcjoner supersamochodów z Dubaju, który posiada kilka niekonwencjonalnych zwierząt domowych, w tym tygrysy, lwy, hieny i węże. Kilka filmów na jego profilu na Instagramie pokazuje, jak bawi się dzikimi zwierzętami, siedząc obok drogich pojazdów, takich jak Lamborghini Urus, para Huracanów, Rolls-Royce Wraith i limuzyna Nissan Patrol. Niektórzy byliby zaniepokojeni niedźwiedzimi pazurami, które uszkodzą lakier, karoserię i wnętrze samochodu, ale on najwyraźniej tym się nie przejmuje.

Wiele osób krytykuje szejka, że trzyma te zwierzęta w niewoli, jednak jak sam próbuje się tłumaczyć, że naprawdę je kocha i są dobrze traktowane w klimatyzowanym prywatnym zoo obok jego rezydencji. Odpowiadając na zarzuty, stwierdza również, że żadne ze zwierząt nie jest odurzone narkotykami i zachowuje wszystkie paznokcie i zęby.

Uderzenie w dzikie zwierzę. Kierowca musi mu udzielić pomocy, jak nie to zapłaci. I to dużo

Szejk Humaid Abdulla Albuqaish jest dosyć popularny zarówno na Instagramie, jak i TikToku. Kto by się spodziewał, że dzikie zwierzęta chodzące po supersamochodach mogą przyciągnąć tylu obserwujących?