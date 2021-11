Co dalej z naklejkami rejestracyjnymi na szybach? Idzie spora zmiana

Więcej porad z zakresu prawa drogowego znajdziesz też w serwisie Gazeta.pl.

Coraz większymi krokami zbliża się dość ważne wydarzenie dla kierowców. Bo już w przyszłym roku na mocy pakietu deregulacyjnego przegłosowanego 14 sierpnia 2020 roku znikną naklejki kontrolne z numerem rejestracyjnym z szyb samochodów w Polsce. Kiedy to stanie się możliwe? Oznaczenia przestaną być wydawane w wydziałach komunikacji dokładnie 4 września 2022 roku. Tego samego dnia naklejki stosowane w pojazdach stracą moc prawną – kierowcy będą mogli je zerwać z szyb.

Czemu kierowcy nie lubią naklejek? To problem i... mandat!

No dobrze, ale czemu kierowcy tak właściwie nie znoszą nalepek z numerem rejestracyjnym na szybę? Ciężko uwierzyć, że chodzi o cenę. Szczególnie że za wydanie nalepki kontrolnej na szybę pojazdu wraz z opłatą ewidencyjną trzeba zapłacić w czasie rejestracji pojazdu tylko 19 zł. A skoro nie chodzi o pieniądze, to pewnie chodzi o... wygodę. Naklejka z numerem rejestracyjnym utrudnia wymianę szyby po stłuczeniu – kierowca musi złożyć wniosek w urzędzie o wydanie wtórnika.

Czemu w ogóle pojawiły się naklejki kontrolne? Chodziło o zwiększenie możliwości identyfikacji pojazdu. W sytuacji, w której np. auto ma nieczytelne numery rejestracyjne, policjanci mogą zidentyfikować pojazd na podstawie naklejki. Jest ona czymś na kształt trzeciej tablicy. Naklejkę kontrolną nanosi się na prawy dolny róg przedniej szyby. Jej brak oznacza odebranie dowodu rejestracyjnego przez policjantów w czasie kontroli drogowej. Kierowca dostanie też mandat. W zależności od decyzji funkcjonariuszy będzie on opiewał na kwotę od 20 do 500 zł.

Numer rejestracyjny nie jest daną osobową. Tak twierdzi sąd

Jak usunąć naklejkę kontrolną z szyby?

Jak usunąć naklejkę kontrolną z szyby po 4 września 2022 roku? Najlepiej w pierwszej kolejności podgrzać szybę w samochodzie. Można do tego celu wykorzystać np. suszarkę do włosów. Strumień ciepła trzeba w takim przypadku skierować nie tylko na samą naklejkę, ale i jej bezpośrednie otoczenie. Po nagrzaniu naklejkę należy oderwać zdecydowanym ruchem startując najlepiej z dwóch punktów. Jak ją podważyć? Można wykorzystać do tego celu np. żyletkę lub skrobaczkę do szyb.

Czasami po zerwaniu naklejki z numerem rejestracyjnym z szyby pozostają resztki kleju. To na szczęście najmniejszy problem. Pozbyć się ich można przecierając powierzchnię szyby szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną lub zmywaczem do paznokci.