Czy taksówki mogą oczyszczać powietrze? Flota 100 Mirai trafiła na ulice Kopenhagi

Według duńskiego rządu od 2025 r. firmy taksówkarskie nie będą mogły zakupić aut spalinowych, natomiast od 2030 r. wszystkie taksówki poruszające się po drogach mają być zeroemisyjne. Z tego powodu Toyota i firma DRIVR wprowadziły na ulice Kopenhagi 100 wodorowych taksówek, wspierając dążenia władz publicznych do osiągnięcia bezemisyjnego transportu osobowego.

Klienci DRIVR już od dawna mają możliwość wyboru między hybrydami oraz autami elektrycznymi na baterie i na wodór. Teraz firma zwiększyła liczbę wodorowych taksówek w swojej flocie. Wszystkie 100 nowych samochodów to Toyoty Mirai z elektrycznym napędem na ogniwa paliwowe (FCEV), które podczas jazdy emitują jedynie czystą wodę.

Władze stolicy wybrały DRIVR na obsługę całego systemu społecznych usług taksówkarskich na terenie miasta. System ten służy do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami, osób z upośledzeniem umysłowym czy pacjentów potrzebujących transportu do szpitala. Mogą z niego korzystać także urzędnicy miejscy oraz przedstawiciele władz publicznych do przejazdów służbowych.

Powiększenie floty DRIVR o 100 samochodów wodorowych wpisuje się w europejskie projekty rozbudowy transportu wodorowego Hydrogen Mobility Europe 2 (H2ME2) oraz Zero Emission Fleet vehicles For European Rollout (ZEFER), realizowane przez The Hydrogen And Fuel Cell Joint Undertaking (FCH JU).

Toyota Mirai drugiej generacji jest dostępna w Polsce. Auto jest napędzane silnikiem elektrycznym o mocy 182 KM i momencie obrotowym 300 Nm. Jednostka ta jest zasilana ogniwami paliwowymi, które produkują prąd na bieżąco w reakcji wodoru z tlenem. Samochód zużywa średnio 0,84 kg/100 km wodoru, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 9 s.