Kolejne przetasowanie na szczycie. SUV Peugeota pokonał Golfa i Teslę Model 3

Do czasu kryzysu z półprzewodnikami i mikroczipami w roli głównej wszystkie rankingi sprzedaży wyglądały zawsze tak samo. W Polsce mogliśmy w ciemno stawiać, że na pierwszym miejscu znajdzie się albo Skoda Octavia, albo Toyota Corolla, a w Europie było prościej - prawie zawsze rankingi dominował Volkswagen Golf, który wyprzedzał zwykle francuskie auta z segmentu B. Ostatnie miesiące to ogromne przetasowania w całej Europie, którym winna jest niemoc produkcyjna. Niektórych samochodów po prostu nie ma, bo fabryki stoją, czekając na części, a na tym korzystają producenci, którzy lepiej radzą sobie z kryzysem. Na polskim rynku warto pod tym kątem spoglądać zwłaszcza na pewien koncern z Korei Południowej - w 2021 r. Kia i Hyundai nie tyle są już w szeroko pojętej czołówce, to już ścisły top.

REKLAMA

O kryzysie w motoryzacji więcej informacji na stronie głównej gazety.pl

Zobacz wideo To właśnie Peugeot 2008 okazał się numerem 1 w Europie. Zobacz nasz test:

W skali Europy (a przynajmniej tych największych i najważniejszych rynków, czyli UE i jeszcze kilka krajów), sytuacja jest o wiele mniej stabilna. Jeszcze miesiąc temu pisaliśmy o wielkim triumfie Tesli Model 3, która we wrześniu 2021 r. zostawiła daleko z tyłu Volkswagena Golfa i okazała się europejskim numerem 1, a we właśnie opublikowanym raporcie JATO Dynamics za październik 2021 r. obydwu modeli... w ogóle nie znajdziemy. Na tak zmienne statystyki trzeba więc patrzeć z przymrużeniem oka, a na pewno pamiętając o powodach takiego zamieszania, ale trzeba przyznać, że na rynku od dawna nie było tak ciekawie.

Tesla pozwana przez JPMorgan. Bank żąda 162 mln odszkodowania. Musk odpowiada: Wystawię wam jedną gwiazdkę na Yelpie

Statystyki sprzedaży w październiku 2021 r.

Październik 2021 r. zdecydowanie należał do marek francuskich. W ogóle powody do zadowolenia może mieć Stellantis, ponieważ oprócz Peugeota bardzo dobrze szło też autom Fiata i Opla. Jedyny Volkswagen w dziesiątce, to crossover T-Roc. Praktycznie każdy model wyraźnie stracił klientów - najmniej zwycięski Peugeot 2008. Plus widzimy tylko przy Fiacie 500.

Peugeot 2008 - 18 109 szt. (-5,2 proc.) Renault Clio - 14 639 szt. (-34 proc.) Dacia Sandero - 14 034 szt. (-8,3 proc.) Peugeot 208 - 13 978 szt. (-26 proc.) Ford Focus - 12 704 szt. (-15 proc.) Fiat 500 - 12 555 szt. (+12 proc.) Fiat Panda - 12 391 szt. (-35 proc.) Opel Corsa - 12 355 szt. (-41 proc.) Volkswagen T-Roc - 12 116 (-19 proc.) Renault Captur - 12 099 szt. (-34 proc.)

Wszystkie samochody z pierwszej dziesiątki dostępne są w Polsce. Peugeot 2008 ze 100-konnym silnikiem 1.2 PureTech kosztuje teraz 88 100 zł. Za naszą ulubioną, i chyba najrozsądniejszą, wersję 130-konną wersję trzeba zapłacić 95 400 zł. Z kolei drugie na liście Renault Clio kosztuje wyjściowo 58 900 zł z bazowym silnikiem 1.0 Sce 65, a turbodoładowane 1.0 TCe 90 - 63 400 zł. Ostatnio pojawiła się w Polsce także wersja E-Tech, czyli klasyczna hybryda, która ma konkurować z uwielbianym nad Wisłą Yarisem. Kosztuje 87 900 zł. Podium domyka Dacia Sandero z wyjściową ceną 42 900 zł. Za 52 900 zł możecie wybrać wersję z silnikiem 1.0 100 KM i fabryczną instalacją LPG.

Wszystkie ceny trzeba traktować orientacyjnie. Wzięliśmy je ze strony autokatalog.pl 23 listopada 2021 r. Pamiętajcie, że cenniki dynamicznie się zmieniają, a czasem zdarza się, że u dealera usłyszycie o jeszcze innych rabatach i promocjach.

Opinie Moto.pl: Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 155. Potrzebujesz więcej?