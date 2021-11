Był van Jimry, teraz przyszła pora na pickupa. Jak widać małe Suzuki nadaje się do przeróbek

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Kilka tygodni temu świat obiegła informacja o połączeniu dwóch modeli Suzuki, gdzie dawcą części był model Jimny. Japońska firma nazwała ten twór Jimry i mogło się wydawać, że nie da się stworzyć nic bardziej oryginalnego. Jednak mała się wiara ludzka i Brytyjczycy doszli do wniosku, że nie będą gorsi. Stworzyli kompaktowego pickupa z dosyć ciekawą nazwą – Yomper.

Yomper 4x4 Suzuki Jimny został wyprodukowany przez Samson Engineering Limited w Wielkiej Brytanii. Został oparty na bazie trzeciej generacji tej małej terenówki i jest uroczy. Myli się jednak ten, który przypuszcza, że wystarczyło odciąć tylną część Jimny i zastąpić ją paką. Wykonano o wiele więcej pracy.

Yomper dostępny jest w sumie w pięciu wersjach. Producent jednak zaprezentował na zdjęciach jedynie dwie z nich. JMV225B Bergan jest bardziej cywilizowaną odmianą ze względu na tylne panele w kolorze nadwozia i wykończeniem paki. Z drugiej strony mamy JMV275 Commercial, którego stworzono jako koń pociągowy. Obie wersje są równie zdolne do przewożenia ładunku do 500 kilogramów i holowania do 750 kilogramów.

Yomper 4x4 ma zmienionych wiele elementów podwozia, a także zyskał tarczowe hamulce. Regulowane amortyzatory GAZ i wysokiej jakości zestawy tulei z tworzywa sztucznego zapewniają tłumienie, dając ciężarówce Jimny dodatkowe 50 milimetrów wysokości.

Pickup Jimny był tworzony przez trzy lata i firma chce sprzedać swoje modele pokazowe zanim ruszy dalej. Gotowe egzemplarze można kupić przez stronę firmy. JMV225B Bergan kosztuje 16.995 funtów, a JMV275 Commercial kosztuje 17.995 funtów.