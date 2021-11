Zobacz wideo 7 zł za litr paliwa? Czopek: Nie można tego wykluczyć

Różnica 20, 25 lub nawet 30 groszy na litrze wystarczająco zniechęca kierowców od sięgania na stacji po pistolet z oznaczeniem Pb 98. Szczególnie teraz, gdy ceny nawet podstawowych paliw poszybowały powyżej granicy 6 zł za litr, a paliwa oznaczane na stacjach jako premium kosztują nawet 6,30 zł/l.

Z pewnością każdy kierowca zastanawiał się jednak, czy faktycznie znacznie droższa benzyna Pb 98 będzie lepsza. Czy przełoży się na lepsze osiągi auta lub będzie "zdrowsza" dla jednostki spalinowej. I czy warto dopłacać, jeśli na obu rodzajach benzyny auto będzie zachowywało się podobnie. Dziś tłumaczymy, gdzie tkwi różnica i czy faktycznie dopłacanie do benzyny Pb 98 ma sens?

Pb 95 i Pb 98 - co to w ogóle znaczy

O ile różnica pomiędzy benzyną i olejem napędowym dla wszystkich jest oczywista, o tyle pomiędzy Pb 95 i Pb 98 przeciętny kierowca nie większej widzi różnicy. Odpowie zapewne jedynie, że liczby 95 i 98 opowiadają licznie oktanowej danej benzyny. Co to znaczy?

Liczba oktanowa określa odporność danego paliwa na samozapłon (im wyższa liczba tym większa odporność). W silnikach benzynowych (czyli o zapłonie iskrowym) dochodzi do niego, jeśli mieszanka paliwowo-powietrzna lokalnie przekroczy temperaturę samozapłonu (np. w wyniku zbyt dużego sprężenia) i zapali się (w danym miejscu) samoczynnie, a nie dzięki rozprzestrzenianiu się po komorze spalania płomienia od iskry ze świecy zapłonowej.

W takim przypadku mówimy o spalaniu stukowym (lub detonacyjnym czy wybuchowym), czyli bardzo gwałtownym i niekontrolowanym zapłonie mieszanki, który objawia się charakterystycznym, "metalicznym" stukotem spod maski. Najczęściej dochodzi do niego z powodu zbyt wysokiego stopnia sprężenia mieszanki dla danego typu benzyny.

To zjawisko wysoce niezdrowe dla silnika. Spalanie stukowe prowadzi do bardzo gwałtownej reakcji spalania i znacząco przeciąża zawory, tłoki i układ korbowy. Może doprowadzić do zupełnego zniszczenia silnika benzynowego. Dlatego też producenci od wielu lat stosują w silnikach czujniki spalania stukowego, a komputery pokładowe w niektórych nowych autach inaczej sterują pracą silnika w zależności od wlanej do baku benzyny.

Czy można zatankować dowolny rodzaj benzyny?

Które więc paliwo tankować? Wyłącznie to, które dopuszcza producent danego samochodu. Ponadto, jeśli firma radzi korzystanie z benzyny o wyższej liczbie oktanowej, lepiej do tego zalecenia się stosować. Odpowiednią informację powinniśmy znaleźć w instrukcji samochodu lub po wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa. Najczęściej znajdziemy tam oznaczenie "95/98" lub "min. 95".

Zdecydowana większość popularnych aut może być tankowana benzyną zarówno 95-oktanową, jak i droższą 98-oktanową. Tą drugą zaleca się czasem w przypadku aut sportowych i z bardzo wysilonymi silnikami (czyli o dużej mocy, ale niewielkiej pojemności). Paliwo należy więc wybrać zgodnie z zaleceniem producenta samochodu. Warto zaznaczyć jednak, że jednorazowe wlanie benzyny o niższej liczbie oktanowej nie powinno doprowadzić od razu do zniszczenia silnika.

Na polskich stacjach paliw trudno jednak o pomyłkę, bo zazwyczaj znajdziemy na nich wyłącznie benzynę 95 i 98-oktanową. Uważać trzeba za granicą. W niektórych krajach w Europie (szczególnie wschodniej) wciąż można dostać benzynę 92-oktanową. Wielkie zamieszanie (przynajmniej z naszego punktu widzenia) panuje też w USA, gdzie różne typy benzyny są oznaczone zupełnie inaczej (bo wyliczane są według innej normy), a podstawowa benzyna nazywana "Regular" ma niższą liczbę oktanową niż "nasza" 95-tka.

Pb 95 i Pb 98 - różnice w praktyce

Niektórzy kierowcy twierdzą, że korzystanie z benzyny Pb 98 może zwiększyć osiągi silnika. W przypadku większości samochodów to jednak nieprawda. Jeśli auto zostało przystosowane do jazdy na benzynie 95-oktanowej oraz 98-oktanowej to wlanie tej drugiej do baku nie sprawi, że pod pedałem gazu będziemy mieć więcej mocy lub wzrost ten będzie zupełnie nieodczuwalny.

Różnicę będzie można odczuć wyłącznie w przypadku niektórych nowoczesnych aut, w przypadku których producent wyraźnie zaleca korzystanie z benzyny Pb 98. Wlanie do baku tańszego paliwa może nawet obniżyć osiągi auta, bo komputer pokładowy tak steruje pracą silnika, aby zapobiec spalaniu stukowemu. Silnik nie będzie mógł wykorzystać całego potencjału.

Temat na osobną historię to ewentualne dodatki, które stacje paliw mogą stosować w przypadku droższej benzyny 98-oktanowej. Te faktycznie mogą poprawić osiągi czy ograniczyć zużycie paliwa i część stacji paliw faktycznie deklaruje, że na droższym paliwie przejedziemy więcej na jednym baku. Nie będzie to jednak zasługa samej liczby oktanowej danej benzyny.

Skorzystanie z droższego paliwa Pb 98 może mieć też sens w niektórych autach z mocno wyeksploatowanym już silnikiem, w którym zebrała się spora ilość nagaru. Gdy ryzyko spalania stukowego jest większe, zawsze to 98-oktanowa benzyna będzie bezpieczniejszym wyborem.