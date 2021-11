Utrudnienia dla podróżujących autem z Niemiec do Polski. Przez kilka dni nie przejadą przez Świecko

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Od dziś do czwartku do 16:00 niemiecka strona przewiduje całkowite zamknięcie autostrady BAB12. Dotyczy to odcinka od Frankfurtu nad Odrą do granicy z Polską.

Co to znaczy w praktyce? Osoby podróżujące z Niemiec do Polski nie będą w stanie przekroczyć granicy w Świecku. Już w tej chwili zorganizowano objazdy dla aut ciężarowych, na stare przejście Forst/Olszyna oraz Gubinek.

Auta osobowe natomiast kierowane są na przejścia graniczne przez Słubice i Kostrzyn nad Odrą.

Niemcy przewidują jednak, że wskazany okres może się przedłużyć.