Kiedy kierowca traci prawo jazdy za prędkość? Muszą zostać spełnione dwa warunki

Więcej porad z zakresu prawa obowiązującego na drogach znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Utrata prawa jazdy za prędkość od minionego piątku stała się czymś na kształt lex-Tusk. Warto pamiętać jednak o tym, że statystyki nie pozostawiają złudzeń. Każdego roku średnio ponad 60 tys. kierowców w Polsce popełnia dokładnie takie samo wykroczenie. Co ważne, nie zawsze po przekroczeniu prędkości o 50 km/h policjant zatrzyma prowadzącemu uprawnienia. Aby miał taką możliwość, musi wystąpić jeszcze jedna przesłanka.

Zobacz wideo Wymiana prawa jazdy to obowiązek. Dla wszystkich. Kiedy trzeba to zrobić?

Mandat, 10 punktów i odebranie prawa jazdy

Kiedy kierowca straci prawo jazdy za prędkość? Po pierwsze musi jechać co najmniej 51 km/h więcej od limitu wyznaczonego dla danej drogi. Po drugie jego prędkość musi być zarejestrowana w terenie zabudowanym. I choć zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące jest dotkliwą sankcją, na tym kara dla kierowcy się nie kończy. Policjanci zaproponują mu również grzywnę – wynosi od 400 do 500 zł. Poza tym tak czy tak na konto prowadzącego trafi aż 10 punktów karnych.

Od 1 stycznia 2022 roku wartość mandatu wzrośnie. W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h grzywna może wynieść nawet 1500 zł.

Uzbierałem komplet punktów karnych. Co teraz?

Kierowca nie stosuje się do zakazu? Wtedy nie 3, a 6 miesięcy

Zdarza się, że kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy ryzykują i bez uprawnień decydują się na prowadzenie auta. To niestety spory błąd. Bez względu na fakt czy prowadzący popełni wykroczenie, czy nie, po zatrzymaniu przez policję do kontroli drogowej zatrzymanie prawa jazdy zostanie wydłużone z 3 do 6 miesięcy. Co więcej, kierujący dostanie też 500 zł mandatu za prowadzenie samochodu bez uprawnień. Jeżeli i tak kara nie zniechęci kierowcy oraz dalej będzie jeździł autem, podczas kolejnej kontroli drogowej prawo jazdy zostanie mu odebrane na stałe. Do odzyskania uprawnień konieczny będzie egzamin sprawdzający.

Po stałym odebraniu prawa jazdy osoba prowadząca samochód popełnia przestępstwo – zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2.