C-HR z rocznika 2022 z drobnymi aktualizacjami. Ma być bardziej smart

Toyota C-HR jest na rynku już od jakiegoś czasu. Z nowym rokiem pojawią się jednak nowości, które mają spowodować, że ten crossover będzie jeszcze bardziej atrakcyjny dla przyszłych posiadaczy.

Zobacz wideo W momencie wprowadzenia do sprzedaży wyglądała jak pojazd z przyszłości. Recenzujemy toyotę C-HR

Toyota C-HR 2022 – nowy system multimedialny

Wprowadzono w sumie trzy podstawowe zmiany w modelu C-HR z rocznika 2022. Pierwsza z nich to nowy system multimedialny Toyota Smart Connect z funkcjami łączności internetowej. Obsługiwany jest on za pomocą 8’’ ekranu dotykowego w rozdzielczości HD na konsoli centralnej. System ten posiada w swoim oprogramowaniu nawigację, którą łączy się bezpośrednio z chmurą, w której przeprowadzane są obliczenia. Nowy moduł DCM (Data Communication Module) zapewnia samochodowi niezależny dostęp do internetu, który należy do standardowego wyposażenia bez żadnych dodatkowych kosztów za transmisję danych przez pierwsze cztery lata. System multimedialny jest automatycznie aktualizowany przez internet, a łatwa integracja ze smartfonem jest zapewniona bezprzewodowo za pośrednictwem Apple CarPlay i przewodowo przez Android Auto.

Dostępna również będzie wersja Pro tego systemu. Posiada on nawigację zawierającą szczegółowe informacje o trasach, mapy miast 3D, oznakowanie autostrad i lokalizacje stacjonarnych fotoradarów. Jednak co najważniejsze może ona działać także w trybie off-line.

Toyota C-HR 2022 – zmieniona wersja Style

Drugi element, który się zmienił, to wersja Style w nowej konfiguracji. We wnętrzu kupujący znajdą nową tapicerkę łączącą tkaninę z wstawkami ze skóry ekologicznej, srebrną linię dekoracyjną na desce rozdzielczej i obiciach przednich drzwi. Poza tym znaleźć można również wykończenia w kolorze Piano Black, czarną podsufitkę, skórzaną kierownicę i gałkę dźwigni skrzyni biegów, podgrzewane przednie fotele oraz regulację odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy.

Z zewnątrz pojawił się nowy wzór 18-calowych felg aluminiowych. Odmianę Style można rozpoznać po przyciemnianych tylnych szybach, chromowanych listwach w oknach oraz światłach głównych i do jazdy dziennej LED.

Toyota C-HR 2022 – nowy kolor

Ostatnią zmianą z nowym rokiem, to wprowadzenie nowego lakieru Deep Amethyst. W wersji GR Sport odcień ten łączy się w dwukolorową kompozycją z kontrastującym czarnym lakierem na dachu, przednich słupkach i tylnym spojlerze.

Toyota C-HR 2022 będzie dostępna w sprzedaży na początku przyszłego roku.