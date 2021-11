Ford Bronco z zawieszeniem pneumatycznym. Może być wysoki, by zaraz być niskim

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford Bronco to auto terenowe. Jednak ten konkretny model został powołany do życia przez Vossen Wheels i AccuAir i jest wyjątkowy, ponieważ jest to pierwszy na świecie Bronco wyposażony w zawieszenie pneumatyczne.

Gdy aktywowany jest tryb najniższego położenia auta, wtedy Bronco znajduje się zaledwie kilka centymetrów od podłoża. Gdy jednak włączy się, aby auto uniosło się, wtedy jest wyżej od standardowych ustawień o ponad 7 cm.

Co ważne, Vossen Wheels był w stanie zachować 35-calowe opony terenowe, w które Bronco może być fabrycznie wyposażony, co oznacza, że ??powinno być tak samo zdolne do poruszania się po trudnych terenowych trasach, jak auto, które wyjechało świeżo z salonu.

Zawieszenie pneumatyczne współpracuje z fabrycznymi amortyzatorami Bilstein i co warte odnotowania Bronco zachowuje wszystkie cechy jazdy terenowej G.O.A.T. (Go Over Any Terrain). Bronco widoczny na zdjęciach wyróżnia się jeszcze dzięki zestawowi wieloramiennych felg hybrydowych HF6-3 Vossen o wymiarach 20 x 9,5 cala z wykończeniem w kolorze antracytowym.

Obojętnie jak to fajnie wygląda, prawdopodobnie większość właścicieli Bronco zdecyduje się na bardziej klasyczne metody modyfikacji swoich samochodów niż zainstalowanie pneumatycznego zawieszenia. Chyba, że są tacy, którzy nie będą jeździć w terenie i ich auto jedynie ma wyglądać ciekawie.