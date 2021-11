Pułapka miejsc parkingowych, prędkości i pierwszeństwa, czyli kierowca i znak D-40

Więcej porad dotyczących zasad drogowych znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

Kiedyś na drogach osiedlowych nie obowiązywały żadne specjalne zasady. Kierowcy mogli jechać 50 km/h czy parkować gdzie popadnie. Jakieś dwie dekady temu ustawodawca dość słusznie doszedł jednak do wniosku, że osiedla mieszkaniowe wymagają specjalnych zasad. Zasad, które będą chronić przede wszystkim dzieci. I tak w polskim porządku drogowym pojawił się znak D-40 "Strefa zamieszkania". Warto wiedzieć o tym, że niebieska tablica bardzo mocno zmienia zasady ruchu. Po wjechaniu do tej strefy to kierowca staje się podporządkowany.

Za znakiem D-40 pierwszeństwo ma... pieszy!

W strefie zamieszkania szczególna ochrona jest przypisana pieszym. Właśnie dlatego mogą oni korzystać z całej szerokości drogi, a do tego mają absolutne pierwszeństwo przed samochodami. Identyczna zasada obowiązuje też dróg dla rowerów i rowerzystów – piesi tu też mają pierwszeństwo. A kierowcy... często o tym zapominają! Jako że mieszkańcy strefy zamieszkania mają możliwość swobodnego poruszania się po drodze, za znakiem D-40 raczej nie ma potrzeby wyznaczania przejść dla pieszych. Oczywiście zarządca drogi może namalować pasy – nie mają one jednak większego znaczenia.

Pierwszeństwo pieszych na drodze to dopiero pierwsza z zasad wyznaczonych przez znak D-40 "Strefa zamieszkania". Kolejna dotyczy prędkości. Dozwolona szybkość jazdy jest ograniczona do 20 km/h. I co ważne, wyznaczeniem ograniczenia zajmuje się tablica D-40. Nie wymaga ona stosowania dodatkowych znaków. Poza tym niska prędkość przejazdu dopuszczona przez ustawodawcę sprawia, że zarządca drogi nie ma obowiązku oznakowania znakami ostrzegawczymi progów spowalniających umieszczonych w strefie.

W strefie zamieszkania można parkować TYLKO za znakiem D-18

Trzecia zasada wyznaczona przez znak D-40 "Strefa zamieszkania" dotyczy parkowania. Kierowca nie może zatrzymać pojazdu wszędzie. Może go pozostawić tylko w miejscach do tego wyznaczonych – za znakiem D-18 "Parking" i też w zgodzie z tablicami dodatkowymi określającymi sposób ustawienia samochodu. I co ważne, tablica D-18 jest jedynym wyznacznikiem. W strefie zamieszkania nie obowiązują żadne inne zasady – w tym chociażby ta, że auto da się zostawić na chodniku, gdy pozostawi on szerokość dla pieszych wynoszącą 1,5 metra.

Strefa zamieszkania zawsze kończy się tablicą D-41. A to dopiero pierwsza z informacji. Kierowca powinien wiedzieć też o tym, że za tym oznaczeniem tak naprawdę... włącza się do ruchu. W ten sposób musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym użytkownikom drogi – w tym również tym, którzy wyjeżdżają z drogi podporządkowanej po lewej stronie.

