Odcinkowy pomiar prędkości w Warszawie już stoi. Kierowcy - noga z gazu!

OPP w Warszawie

Na początku listopada zakończył się montaż systemów pomiaru średniej prędkości na czterech odcinkach drogi S8 w Warszawie. Dwa z nich kontrolują ruch w stronę Poznania, a dwa w kierunku Białegostoku – po jednym po każdej stronie Wisły. Odcinek wschodni (pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marki) ma długość 4,04 km w obu kierunkach, a zachodni 3,08 km w kierunku do Wisły (od węzła Mory do węzła Bemowo) i 2,95 km w kierunku od Wisły (od węzła Bemowo do węzła Mory).

REKLAMA

Zobacz wideo ID.3 Virtual Showroom

OPP pojawi się na dwóch skrajnych odcinkach północnej części obwodnicy Warszawy. Na trasie tej obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h, ale wielu kierowców jeździ zdecydowanie szybciej. Trudno powiedzieć kiedy system zacznie działać. Wszystko jest już gotowe, więc monitorowanie prędkości może rozpocząć się lada dzień.

Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) w Warszawie, trasa S8 Sprint

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

System odcinkowego pomiaru prędkości oblicza czas, który upłynął od chwili minięcia pierwszej bramki, do momentu przejechania przez drugą bramkę. Na tej podstawie wylicza średnią prędkość przejazdu na monitorowanym odcinku. Jeśli będzie ona większa, niż pozwalają limity, kierowca otrzyma mandat. O ile większa? Zasada jest identyczna jak w przypadku fotoradarów. Przekroczenie prędkości o 10 km/h i mniej nie jest rejestrowane.

Odcinkowy Pomiar Prędkości Źródło: CANARD/GITD

Po 200 tysiącach zdjęć OPP na A1 przestał działać. Po cichu i bez rozgłosu

OPP w Polsce w trakcie modernizacji

Od października trwa modernizacja 24 urządzeń OPP zlokalizowanych w różnych częściach Polski. Zostaną one wyposażone w lampy doświetlające, dzięki czemu pomiary będą dokładniejsze i łatwiejsze do wykonania nawet w trudnych warunkach pogodowych. Łącznie zostanie zamontowanych 100 lamp wspierających rejestratory typu UnicamVELOCITY3, które zamontowano na polskich drogach w latach 2014-2015.

Nasza współpraca z GITD w ramach różnych projektów trwa już od przeszło 6 lat. Cieszę się, że Inspektorat powierza nam kolejne zadania, które zwiększają bezpieczeństwo na polskich drogach. Uruchomione właśnie w Warszawie systemy OPP, składające się z kamer ANPR, umożliwiają identyfikacją parametrów pojazdu i kierowcy w każdych warunkach pogodowych. Także w nocy. Z kolei lampy montowane przez nas na starszych urządzeniach pozwolą im osiągnąć ten sam poziom skuteczności, co nowoczesne systemy. Jakość zdjęć nie będzie już zależna od ilości światła słonecznego i identyfikacja kierowcy będzie łatwiejsza

– mówi Waldemar Matukiewicz, wiceprezes zarządu Sprint S.A., firmy montującej odcinkowe pomiary prędkości.

Odcinkowy pomiar prędkości w Warszawie. Na A1 OPP płonie, czas by kierowcy zwolnili na S8

Poddawane modernizacji urządzenia zlokalizowane są w całej Polsce:

5 w województwie mazowieckim,

4 w śląskim,

3 w łódzkim,

2 w lubelskim,

2 w lubuskim,

2 w podkarpackim,

2 w warmińsko-mazurskim,

1 w małopolskim,

1 w podlaskim,

1 w opolskim,

1 w świętokrzyskim.

Modernizacja odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce Sprint