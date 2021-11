Znak B-37 to jeden z najdziwniejszych znaków. Jeśli dziś go zobaczysz, możesz go zignorować. Ale jutro już nie

Więcej porad dotyczących znaków drogowych znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Znak B-35 "Zakaz postoju" jest jedną z pierwszych tablic, które omawia się na kursie nauki jazdy. Powinien ją znać zatem każdy kierowca. Co oznacza? Kierowca za tym oznaczeniem nie może zatrzymać pojazdu na dłużej niż minutę. I nie mamy tu na myśli przysłowiowej minutki, a dokładnie 60 sekund. Według definicji bowiem postój jest unieruchomieniem niewynikającym z warunków ruchu, które trwa dłużej niż minutę. Tyle czasu ma zatem prowadzący np. na wysadzenie pieszego lub zapakowanie walizek do bagażnika.

Bo znak B-37 obowiązuje...

Sytuacja ze znakiem B-35 byłaby oczywista, gdyby nie pewien drobiazg. A drobiazg ten mówi, że tablica ma jeszcze dwa warianty. Pierwszym z nich jest znak wyglądający identycznie jak zakaz postoju, ale posiadający dodatkowo rzymską jedynkę. Tablica nazywa się B-37 (znajdziesz ją w galerii zdjęć w tym tekście). Jej definicja brzmi: zakaz postoju w dni nieparzyste. Zasada działania? Reguły są identyczne jak powyżej. To oznacza, że kierowca może zatrzymać pojazd na maksymalnie minutę. Dodatkowo oznaczenie obowiązuje tylko w nieparzyste dni miesiąca.

Za znakiem B-37 w nieparzyste dni miesiąca kierowca może zatrzymać się na maksymalnie 60 sekund. W parzyste dni może zaparkować pojazd i zostawić go. Wtedy zakaz nie obowiązuje.

Znak B-38, czyli dla odmiany parzyste dni miesiąca

Analogicznie do znaku B-37 działa oznaczenie B-38 "Zakaz postoju w dni parzyste". W tym przypadku w parzyste dni miesiąca prowadzący może zatrzymać się za znakiem w celu wysadzenia pieszego, ale zaparkować auta już nie może. W dni nieparzyste oznaczenie nie obowiązuje. Czemu dzień miesiąca może mieć znaczenie? Znaki B-37 i B-38 umieszcza się w miejscach, w których np. co drugi dzień pojawia się dostawa towaru, ewentualnie śmieciarka. Chodzi o ułatwienie ruchu tym pojazdom i sprawienie, że zaparkowane auta nie będą blokować im dostępu do drogi.

Kto nie musi się stosować do znaków B-37 i B-38?

Znak B-37 (a także i B-38) są dziwne. To już jednak wiemy. Z prawnego punktu widzenia to jednak typowe zakazy, od których obowiązują pewne wyjątki. Do tych tablic nie muszą się stosować pojazdy, które spełnią wymogi stawiane np. dodatkowym oznaczeniem T-26 (parkowanie równoległe), samochody kierowane przez osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej lub przewożące takiego inwalidę - pod warunkiem, że są oznaczone właściwą kartą parkingową. Znaki B-37 i B-38 nie dotyczą też tych kierowców, którzy chcą przestawić pojazd w nieparzysty lub parzysty dzień miesiąca na druga stronę ulicy. Zakaz nie obowiązuje zatem w godz. 21:00-24:00.

Tablice B-37 i B-38 identycznie jak pozostałe znaki zakazu obowiązują do najbliższego skrzyżowania, a do tego odnoszą się do tej strony drogi, przy której zostały ustawione.

Mandat za parkowanie za znakami B-37 i B-38

Może się okazać, że kierowca nie zauważy znaku B-37 lub B-38, ewentualnie nie zna ich znaczenia. Co mu grozi w sytuacji, w której zaparkuje auto za tablicą w niewłaściwy dzień miesiąca? Bez względu na fakt czy wykroczenie ujawni policja, czy straż miejska, mandat będzie dokładnie taki sam. Sięgnie 100 zł i będzie oznaczał 1 punkt karny. W skrajnym przypadku pojazd może być też odholowany na parking depozytowy.