BMW za kilka dni zaprezentuje nowy model koncepcyjny. Świecą mu się "nerki" i jest to elektryk, który zasługuje na literę "M" w nazwie

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Od dawna mówi się o modelu BMW nastawionego na osiągi SUV-ie. Tymczasem na oficjalnym profilu na Facebooku BMW M pojawiła się grafika elektrycznego Concept XM.

Zobacz wideo Najnowszy model BMW Gran Coupé - recenzja

Chociaż zapowiedź jest jedynie szkicem/grafiką, to i tak można dojrzeć kluczowe elementy, które będą wyróżniać ten model koncepcyjny. Pierwsze co się rzuci w oczy to podświetlana atrapa chłodnicy, która znajduje się pomiędzy bardzo wąskimi światłami LED. Co ciekawe dodatkowe oświetlenie zostało również zamontowane w dachu pojazdu. Poza tym można dostrzec, że zderzak nawiązuje do innych modeli M, ale ma o wiele mniejsze wloty powietrza.

W opisie widnieje stwierdzenie, że jest to najbardziej wyraziste auto w 50-cio letniej historii BMW M. Ma to być również najbardziej unikalne auto z gamy X dla modeli M. Te oświadczenia pozwalają nam sądzić, że Concept XM jest zapowiedzią nadchodzącego samodzielnego modelu BMW M, który został już potwierdzony przez byłego dyrektora generalnego, Marcusa Flascha. Będzie to również flagowy SUV w gamie BMW.

Opinie Moto.pl: BMW iX xDrive40. Nowy elektryk jest taki, jak myślałem

Biorąc pod uwagę, że będzie to wyjątkowy model dla BMW M, wszyscy spodziewali się, że główny nacisk zostanie położony na osiągi, jednak zwiastun sugeruje, że zapowiada on nową stylistykę przodu, sugerując bardziej masywne grille w bliskiej przyszłości. Zakamuflowane prototypy BMW Concept XM były w przeszłości kilkakrotnie obserwowane podczas testów, ujawniając wyrzeźbione nadwozie, które jest tak duże jak X7, ale ma znacznie bardziej sportową sylwetkę.

Oprócz wzmianki o tym, że XM będzie autem elektrycznym, to Bawarczycy nie podali więcej szczegółów. Mówi się jednak, że ma to być najpotężniejsze BMW w historii marki. Ponoć hybrydowy układ napędowy typu plug-in ma łączyć silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem i silnik elektryczny o mocy podobno przekraczającej 760 KM. Jak na razie są to jedynie plotki.

Debiut BMW Concept XM zaplanowano na 29 listopada. Wersja produkcyjna ma wejść na rynek prawdopodobnie w 2023 r., gdyż model koncepcyjny będzie miał niemal ostateczny wygląd.