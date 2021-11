Jest decyzja GDOŚ w sprawie budowy trasy S7. Zielone światło dla inwestycji

Zobacz wideo Zielona strzałka jak STOP. Kierowcy źle z niej korzystają

GDDKiA w ostatnich miesiącach chwaliła się otwarciem kolejnych odcinków trasy S7, która cięgnie się przez całą Polskę - niemal od granicy ze Słowacją aż do Gdańska. Łączy przy tym ze sobą kilka dużych miast - m.in. Kraków, Warszawę i Trójmiasto.

Zielone światło dla budowy trasy S7 od Warszawy

Pod koniec minionego roku do użytku oddano kolejny fragment S7 położony na południe od Warszawy (z Tarczyna do obwodnicy Grójca). Teraz coraz bliżej realizacji jest ważny odcinek S7 zlokalizowany na północ od stolicy. Mowa konkretnie o fragmencie Warszawa - Kiełpin.

GDDKiA poinformowała teraz, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) rozpatrzył właśnie odwołanie od decyzji środowiskowej dla budowy tej drogi według wariantu II. Urząd zaznacza, że GDOŚ podtrzymał decyzję i wprowadził w niej zmiany.

Zgodnie z decyzją GDOŚ, zmiany obejmą lokalizację zaplecza budowlanego trasy, zakres wycinki drzew kolidujących z przyszłą trasą i zabezpieczeniem na czas budowy pozostałych, zapewnienie szczególnego nadzoru herpetologa (badacza zajmującego się płazami i gadami), czy wykonania szczelnych siatek zabezpieczających trasę przed zwierzętami. GDDKiA przez 5 lat od oddania tego odcinka do użytku będzie musiała monitorować przejścia dla średnich i dużych zwierząt, a także będzie zobowiązana do wykonania w ciągu 12 miesięcy pomiaru poziomu hałasu przy trasie.

Wydanie decyzji (i wprowadzenie zmian) to jednak świetna wiadomość dla kierowców, bo znaczy, że budowa tej, ważnej dla stolicy trasy niebawem powinna ruszyć. GDDKiA ma już zielone światło do pozyskania finansowania na realizację inwestycji i niebawem będzie mogła rozpisać odpowiedni przetarg. Harmonogram prac jak na razie nie jest jednak znany. Urząd deklaruje, że poda go dopiero po uzyskaniu środków finansowych.