Decyzja środowiskowa wydana. Nowy przebieg trasy S8 pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi a Łagiewnikami

GDDKiA podało do informacji, że trasa S8 pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi a Łagiewnikami dostała decyzję środowiskową. Zanim jednak ją otrzymano poprzedzona była szczegółową analizą różnych wariantów trasy z uwzględnieniem aspektów technicznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

Nowa trasa, która będzie przebiegać po zachodniej stronie istniejącej DK8 ma być dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. W sumie ma mierzyć 17 km. Przebiegać będzie przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie, Niemcza i Łagiewniki.

W ramach nowej trasy zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych – Ząbkowice Śląskie Północ (dawny węzeł Bobolice), który połączy S8 z obecną DK8 oraz drogą powiatową nr 3165D, a także Niemcza, który połączy S8 z obecną DK8.

Ponadto, na odcinku S8 pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi a Łagiewnikami, wybudowanych zostanie dwadzieścia mostów pełniących również funkcję przejść dla zwierząt, dwie estakady, dziewięć wiaduktów oraz siedem przepustów.

Droga krajowa nr 8 o długości ok. 850 km biegnie od granicy z Czechami w Kudowie Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. To najdłuższa droga krajowa w Polsce. Od Wrocławia do Białegostoku na długości ponad 500 km jest drogą ekspresową, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę.