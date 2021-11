Stojąc na czerwonym, mocno wciśnij hamulec. To może aktywować funkcję, której nie znałeś

Więcej porad eksploatacyjnych znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

Gdy auto zatrzymuje się przed światłami, kierowca automatycznie wciska sprzęgło, a następnie hamulec. I ten ostatni trzyma aż do momentu, w którym sygnał nadawany przez sygnalizator zmieni się na zielony. Wtedy może dodać gazu i ruszyć z miejsca. Czy scenariusz może przebiegać nieco wygodniej? Może. W niektórych autach wystarczy, że kierowca mocno wciśnie pedał hamulca na postoju. To aktywuje funkcję, która się nazywa auto hold. W takim przypadku auto stanie jak wryte, dzięki czemu kierowca będzie mógł zdjąć nogi z pedałów.