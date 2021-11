Od dziś ważna zmiana na wszystkich stacjach. Zatankujemy nowe paliwo. Dotyczy to i diesla, i benzyny

Nowe paliwo, które na stacjach benzynowych pojawia się od dziś (16 listopada), jest efektem rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Warto nadmienić, że taka sytuacja powtarza się co roku - to właśnie na ten dzień przypada początek "motoryzacyjnej zimy". W związku z tym stacje benzynowe mają obowiązek dostarczać kierowcom paliwo odpowiednie dla niskich temperatur.

Nowe paliwo na stacjach w całej Polsce

Co zmiana oznacza dla kierowców? Zimowe paliwo nie oznacza wzrostu cen (te zależą od innych czynników). Nie oznacza też korzystania z innych pistoletów. Z punktu widzenia kierowcy właściwie nic się nie zmienia. Spada jedynie ryzyko problemów z rozruchem silnika po zimnej nocy.

We wspomnianym rozporządzeniu ministra gospodarki określono wiele parametrów, które musi spełniać zimowe paliwo, które od dziś dostępne jest na stacjach benzynowych w całej Polsce. Najważniejszym z nich jest temperatura zatkania zimnego filtra paliwa w silnikach Diesla. By temu zapobiec, producenci muszą mieszać paliwa ze specjalnymi dodatkami. Wszystko po to, by do wspomnianego zatkania nie doszło nawet przy mrozach sięgających -20 stopni Celsjusza.

Jeśli chodzi o benzynę, to jej zimowa odmiana ma zwiększoną prężność par. Nie zagłębiając się w szczegóły techniczne, które dla kierowców nie mają większego znaczenia (prężność par benzyny zimowej musi mieścić się w granicach 60 a 90 kPa), większa liczba prężności oznacza bardziej lotną benzynę, a bardziej lotna benzyna oznacza łatwiejszy rozruch.

Zimowe paliwo od 16 listopada na stacjach w całej Polsce

