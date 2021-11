Ukradli vana z sześcioma psami. Złodzieje zostali namierzeni przez aplikację w telefonie

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Do sytuacji doszło 12 listopada na przedmieściach zachodniego Londynu. W Fordzie Transicie Custom należącego do wyprowadzacza psów Bretta Holte-Smitha znajdowało się sześć psów. Na nieszczęście czworonogów, vanem zainteresowali się złodzieje, którzy ukradli pojazd razem z czworonożnymi pasażerami.