Zapraszamy na wielki finał The Best of Moto. Poznamy Samochody Roku 2021

15 i 25 listopada. Dwie ważne daty w The Best of Moto

Przez prawie dwa miesiące nasi czytelnicy wybierali najlepsze samochody roku. Głosowanie kończymy już dzisiaj - 15 listopada. Jeśli jeszcze nie oddaliście ani jednego głosu, to właśnie macie ostatnią szanse. A warto. Na głosujących czekają ciekawe nagrody ze skuterem i wideorejestratorami na czele.

Ogłoszenie zwycięzców The Best of Moto wraz z uroczystym wręczeniem statuetek odbędzie się 25 listopada 2021 r. Relacje z wydarzenia będzie można śledzić na żywo na Moto.pl oraz Gazeta.pl. Rok temu plany chciała nam pokrzyżować pandemia, dlatego widzieliśmy się z wami tylko na, przeprowadzonej z rozmachem, relacji tekstowej. W 2021 r. wracamy w wielkim stylu i z pełną mocą.

Głosować można w TYM MIEJSCU. To już ostatni dzień.

Kategoria główna. Który model zostanie Samochodem Roku?

Zazwyczaj polskie plebiscyty motoryzacyjne odbywają się według utartych schematów. Samochód roku wybierają jurorzy (najczęściej związani z jedną redakcją) lub internauci. The Best of Moto to jednak wydarzenie bez precedensu. Jeszcze nigdy w Polsce nikt nie przeprowadzał plebiscytu w taki sposób i na tak szeroką skalę. Nagrodę główną przyzna jury, w którego skład weszli eksperci redakcji Moto.pl oraz osoby spoza portalu, ale związane ze światem motoryzacji: Dagmara Kowalska, dziennikarka Radia Chilli Zet oraz Maciej Pertyński, juror World Car of the Year, dziennikarz i vloger motoryzacyjny.

Swojego faworyta w kategorii głównej wybieracie także wy - nasi czytelnicy. Wasze zsumowane głosy będą odpowiadały głosowi jednego jurora. Czy tak będzie w tym roku? Walka o nagrodę główną będzie wyjątkowo zacięta. Do finału zakwalifikowaliśmy 14 modeli. Wymieniamy je alfabetycznie:

Audi e-tron RS

BMW iX

Dacia Spring

Fiat 500e

Ford Mustang Mach-E

Hyundai IONIQ 5

Jaguar F-Pace

Jeep Wrangler 4xe

Kia EV6

Mercedes EQS

Nissan Qashqai

Porsche 911 GT3

Skoda Enyaq iV

Volkswagen ID.4

Kategorie specjalne. Tutaj decydują tylko nasi czytelnicy

Podobnie jak w poprzednich edycjach, również w edycji 2021 przygotowaliśmy kategorie specjalne. Tutaj liczą się tylko i wyłącznie głosy naszych czytelników. Ani redakcja, ani jurorzy nie mają nic do powiedzenia. To czytelnicy wybierają Samochody Roku w poszczególnych kategoriach. Ale nie tylko samochody. Jedenastkę zamyka influencer motoryzacyjny.

Samochód miejski

Samochód praktyczny

Samochód rodzinny

Mały samochód dla aktywnych

Samochód uniwersalny

Samochód luksusowy

Samochód Sportowy

Samochód legenda

Napęd alternatywny

Innowacja motoryzacyjna roku

Influencer motoryzacyjny roku

Cztery dodatkowe kategorie oceniane przez ekspertów

Oprócz tego, wyselekcjonowane grono jurorów przyznaje nagrody w czterech dodatkowych kategoriach:

Produkt finansowy branży motoryzacyjnej

Odpowiedzialność społeczna biznesu

Design roku

Najlepsze działanie reklamowe na polskim rynku

Finał zbliża się wielkimi krokami

Widzimy się już 25 listopada. Do zobaczenia!