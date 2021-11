Czy na wymianę opon warto czekać do pierwszego śniegu? Zdecydowanie nie

Potrzebujesz więcej porad eksploatacyjnych? Zajrzyj też do serwisu Gazeta.pl.

Kierowcy w Polsce zmieniają opony na zimowe przede wszystkim w czasie pierwszego uderzenia zimy. Pojawienie się śniegu na drogach sprawia, że kolejki w zakładach wulkanizacyjnych zaczynają być liczone w... tygodniach. A to dopiero pierwszy z problemów. Jazda w trudnych warunkach zimowych na oponach letnich często nie jest możliwa albo grozi kolizją. W efekcie kierowca często musi zostawić pojazd na parkingu i zacząć korzystać np. z komunikacji miejskiej.

Kiedy wymienić opony na zimowe? Kluczowa jest siódemka

W tym punkcie rodzi się ważne pytanie. Czy pierwsze opady śniegu są idealnym momentem na wymianę opon na zimowe? Oczywiście że nie. Gdy śnieg pojawia się na asfalcie, kierowca może być pewny jednego. Dawno przespał już moment, w którym powinien pojawić się u wulkanizatora. Opony na zimowe spokojnie można zmienić już w sytuacji, w której temperatura na zewnątrz w ciągu dnia utrzymuje się w okolicy 7 stopni Celsjusza.

Granica wyznaczona na 7 stopni Celsjusza jest kluczowa. W takich warunkach guma w oponach letnich mocno twardnieje. Przez to przestają one dobrze trzymać asfaltu i na mokrej nawierzchni mogą wręcz potęgować efekt poślizgu. Zimówki z kolei zachowują miękkość pozwalającą na utrzymywanie kontaktu z nawierzchnią, ale też nie są na tyle miękkie, aby kierowca musiał obawiać się zwiększonego efektu ścierania bieżnika. Pojawienie się przy takiej temperaturze u wulkanizatora ma jeszcze jedną zaletę. Prowadzący nie musi obawiać się kolejek.

3PMSF czy M+S. Które oznaczenie jest typowo zimowe?

Opony zimowe, czyli jakie? Dość łatwo je rozpoznać. Na ich ścianie bocznej pojawia się bowiem symbol płatka śniegu na tle trzech szczytów górskich. To znak europejskiej homologacji zimowej, czyli 3PMSF – Three Peak Mountain Snow Flake. Tylko ten symbol świadczy o zimowym rodowodzie. Oznaczenie M+S takiej gwarancji nie daje, bo mud and snow (błoto i śnieg) wskazuje na pewne właściwości ogumienia. Właściwości, które nie podlegają żadnej standaryzacji. Nie wymagają zatem też badań homologacyjnych.

Kiedy wymienić opony na nowe?

Polskie prawo nie nakłada mocno restrykcyjnych wymogów na ogumienie. Przepisy wskazują, że opony należy wycofać z użytkowania, gdy ich bieżnik ma mniej niż 1,6 mm. Czy tyle wystarczy? Specjaliści z rynku motoryzacyjnego nie mają wątpliwości, że nie. Opony letnie najlepiej przestać użytkować, gdy bieżnik ma mniej niż 3 mm. W przypadku zimówek za granicę bezpieczeństwa najlepiej przyjąć wynik o 1 mm większy. Poza tym ogumienie dyskwalifikują niektóre uszkodzenia, a w szczególności przecięcie ściany bocznej, guzy czy większe uszkodzenia bieżnika.