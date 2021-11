USA. Będą obowiązkowe systemy blokujące pojazd przed pijanym kierowcą. Już w 2026 roku

Zobacz wideo ID.5 to najnowszy i najładniejszy SUV w nowej submarce VW

Jazda po alkoholu to ogromny problem nie tylko w Polsce lub naszej części Europy. Z pijanymi kierowcami zmagają się również służby w krajach Europy Zachodniej i USA. Nic więc dziwnego, że również za oceanem debatuje się nad wprowadzeniem rozwiązań technologicznych, które wykluczą możliwość prowadzenia auta po pijaku. Mogą stać się tam obowiązkowe już za pięć lat.

Obowiązkowe systemy uniemożliwiające jazdę po pijaku

Tak przynajmniej zakładają przepisy, które niebawem mają wejść w życie w Stanach Zjednoczonych, donosi "The New York Times". Wedle przygotowanych właśnie przepisów, samochody mają korzystać w przyszłości z jakichś zabezpieczeń technologicznych, które uniemożliwią jazdę kierowcy, gdy wykryją, że spożywał alkohol lub środki, po zażyciu których nie można prowadzić pojazdów.

Kongres - o ile zgodził się, że rozwiązania mają zostać wprowadzone - o tyle nie określił, jakie mają być. Nie wiemy więc, w jaki sposób samochód będzie sprawdzał trzeźwość kierowcy. NYT przypomina, że wyrokami amerykańskich sądów w pojazdach skazanych już dziś często montowane są alkomaty wykonujące test trzeźwości przed uruchomieniem silnika.

Przepisy zakładają jedynie, że systemy mają "biernie monitorować zachowanie kierowcy pojazdu silnikowego" i nie dopuścić do jazdy (np. poprzez odcięcie zapłonu) lub ograniczyć działanie samochodu, do którego wsiadł pijany kierowca.

Nowe prawo ma wejść w życie za pięć lat - w 2026 roku. Obecnie czeka tylko na podpis amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Co jednak istotne, systemy mają być montowane jedynie w nowych samochodach, które trafią do sprzedaży w 2026 roku i później. Co roku w samych Stanach Zjednoczonych ginie 9 tys. osób w wypadkach spowodowanych przez pijanych kierowców.