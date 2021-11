Kod 78 to sposób na dużo łatwiejsze zdobycie prawa jazdy. To coraz lepsza opcja

Więcej porad motoryzacyjnych znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

W rubryce 12. prawa jazdy wpisane są różne kody. Co oznacza numer 78? Że kierowca ma uprawnienia kategorii B, ale ograniczone wyłącznie do... pojazdów posiadających automatyczną skrzynię biegów. Tak, taka opcja jest oferowana również w Polsce. Do tej pory niewiele osób się na nią jednak decydowało. I powodu takiej sytuacji długo nie trzeba szukać. Automaty był egzotycznym dodatkiem spotykanym głównie w segmencie pojazdów luksusowych. Takie prawo jazdy zamykało zatem kierowcy drogę za kierowcę większości aut. Dziś trend ten odwraca się.

Prawo jazdy na automat. Po co to komu?

No dobrze, ale czemu właściwie ktoś mógłby chcieć zdawać na prawo jazdy wyłącznie na automat? To chyba akurat oczywiste. Prowadzenie wtedy staje się dużo łatwiejsze! Kierowca nie musi "wyczuwać" sprzęgła i uczyć się nim operować. Nie musi też zajmować się mechaniczną zmianą przełożeń i doborem biegu do aktualnej prędkości jazdy. To wszystko robi za niego przekładnia. A o tyle krótsza lista obowiązków w czasie egzaminu państwowego oznacza mniej więcej tyle, że kierowcy jest łatwiej zdać, a w czasie codziennej jazdy, że minimalizowane jest ryzyko błędu.

Bardzo ważna informacja jest taka, że zdobycie prawa jazdy z kodem 78 pod względem ceny kursu czy egzaminu nie różni się w zasadniczy sposób od uprawnień zawierających przekładnię mechaniczną. Jedyne ograniczenie może dotyczyć możliwości ośrodka szkoleniowego – nie wszystkie muszą posiadać pojazd szkoleniowy wyposażony w przekładnię automatyczną.

Z kodem 78 w aucie z manualem? To prowadzenie bez uprawnień

Kierowca, który posiada prawo jazdy z kodem 78, może prowadzić tylko pojazdu posiadające automatyczną skrzynię biegów. Co się stanie, gdy postanowi poprowadzić auto z manualem? Tak naprawdę nic do momentu kontroli drogowej. Jeżeli jednak funkcjonariusze w czasie zatrzymania przyjrzą się uprawnieniom posiadanym przez prowadzącego, zostanie on potraktowany jak osoba, która jedzie autem bez prawa jazdy. To oznacza mandat wynoszący 500 zł. Co więcej, kierowca nie będzie mógł kontynuować podróży. A to może oznaczać nawet lawetowanie samochodu na parking depozytowy.

Kod 78 jest dla "mięczaków"? Niedługo wszyscy nimi będziemy!

Na koniec drobna ciekawostka. Oczywiście znajdą się motoryzacyjni konserwatyści, którzy stwierdzą że prawo jazdy z kodem 78 pozwalające na jazdę tylko autem wyposażonym w automat, jest przeznaczone dla drogowych "mięczaków", którzy wolą iść na łatwiznę. To jednak nie do końca prawda. Już dziś wiadomo że marki takie jak Mercedes, Audi, Volvo czy Volkswagen planują całkowite wycofanie z produkcji pojazdów posiadających manualne przekładnie. W dokładnie tym samym kierunku idzie też rynek pojazdów ekologicznych – hybrydowych i elektrycznych.

Automat już niedługo przestanie być zatem luksusem, a stanie się standardem. A wtedy deprecjonowanie kodu 78 w oczach "prawdziwych kierowców" nie będzie miało najmniejszego sensu. Kolejny argument przeciwników może dotyczyć np. spalania. Bo samochód z automatem przecież pali więcej. I tu dochodzimy do... kolejnej bzdury. Tak być może i było, ale w przypadku przekładni starego typu sprzedawanych w latach 90. Dziś automat nie tylko przyspiesza auto, ale i sprawia że jego silnik staje się oszczędniejszy – a co za tym idzie bardziej ekologiczny.