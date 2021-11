Kiedy Mercedes-Maybach GLS to za mało, do gry wchodzi Brabus. Oto Biturbo 800

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Sportowy sznyt to wizytówka Brabusa i jego nowego Biturbo 800 opartego na Maybachu GLS. Głównie przyciemniany z zewnątrz, ma jaskrawe wnętrze.

Na zewnątrz łatwo można zauważyć, że GLS Maybach od Brabusa ma dużo czarnych elementów. Na przedzie znalazł się spojler z włókna węglowego i grill zwieńczony nazwą Brabus. Połączone to jest z wlotami powietrza również z włókna węglowego, podobnie jak dyfuzor.

Do tego układ wydechowy został zakończony matowymi, czarnymi końcówkami. Aby jeszcze bardziej podkreślić sportowy charakter auta, zastąpiono wszystkie chromowane elementy ciemnymi akcentami. Do tego auto porusza się na 24-calowych kołach. Skoro jesteśmy przy kołach, to zawieszenie Airmatic zostało specjalnie skalibrowane, aby właśnie je pomieścić.

Podczas gdy z zewnątrz Brabus 800 jest dosyć powściągliwy, to wnętrze już takie nie jest. Auto ma pomarańczowe wnętrze ze skóry, a jako kontrast zastosowano włókno węglowe. Do tego czarne pedały, środkowa konsola biznesowa wykonana na miarę i ekrany.

Brabus przerobił również silnik V8 twin-turbo o pojemności 4 L. Teraz wytwarza 800 KM mocy oraz 950 Nm momentu obrotowego. Wartości zatem wzrosły o 243 KM i 220 Nm. Zostało to osiągnięte poprzez zainstalowanie nowych turbosprężarek oraz modułu sterującego PowerXtra. Pozwala to temu SUV-owi rozpędzić się od 0 do 100 km/h w 4,5 s., natomiast prędkość maksymalna została ograniczona do 300 km/h.

Każdy egzemplarz Brabusa 800 jest budowany na zamówienie i klienci mogą go dostosować do własnych potrzeb.