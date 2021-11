Polska wśród "wiodących rynków". Wprowadzi zakaz sprzedaży silników spalinowych w 2035 r.

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

24 państwa, w tym Polska, a także 39 miast i regionów oraz sześciu producentów samochodów podpisały deklarację na COP26 zobowiązującą do przyspieszenie przejścia na pojazdy zeroemisyjne. Do 2040 r. wszystkie nowe auta dostawcze i osobowe mają być bezemisyjne, a na wiodących rynkach do 2035 r.

Poza państwami, miastami i regionami, a także producentami, deklarację podpisały również firmy flotowe, platformy współdzielenia aut oraz inwestorzy z dużymi udziałami w rynku motoryzacyjnym. Jednakże o wiele dłuższa jest lista tych, którzy nie podpisali deklaracji. Są to m.in.: USA, Chiny, Japonia, Niemcy, a także Francja, czyli największe rynki zbytu aut oraz miejsca skąd pochodzą najwięksi producenci. Wśród tych, którzy podpisali jest np. Salwador, Islandia, Wyspy Zielonego Przylądka, Norwegia, Polska, Holandia, Dania, Szwecja czy Słowenia.

Z firm, które podpisały deklarację znalazły się: Volvo, Ford, General Motors, BYD Auto, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover. Zabrakło jednak dwóch największych graczy Volkswagena i Toyoty.

Pomysłodawcy deklaracji mieli nadzieję, że podpiszą ją wszyscy uczestnicy COP26 oraz zapis o przejściu zeroemisyjne pojazdy będzie brzmiał, że nastąpi to w 2035 r. lub wcześniej. Ostatecznie jednak stanęło na 2040 r.

Pytanie jednak, do której grupy należy Polska? Czy jesteśmy wiodącym rynkiem i nas obowiązuje data 2035 r. czy jednak 2040 r.? Deklaracja nie ma mocy wiążącej.