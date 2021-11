Obowiązek zmiany opon na zimowe. Termin 1 grudnia odrzucono. A jak w innych krajach?

Wbrew opinii zaskakująco dużej części kierowców, zmiana opon na zimowe nie jest w Polsce regulowana przepisami i wcale nie jest obowiązkowa. Wobec tego to od kierowcy zależy, jakiego rodzaju ogumienie będzie miał w swoim pojeździe. Z obserwacji warsztatowych wynika, że aż 1/3 polskich kierowców decyduje się na jazdę w okresie zimowym na letnich oponach. Dlaczego? W ostatnich latach zimy w Polsce są znacznie łagodniejsze. Zdarzają się mroźne i śnieżne dni (ostatnie tygodnie), ale przez większość czasu jeździmy, zwłaszcza w miastach, po odśnieżonych drogach.

REKLAMA

Aktualną prognozę pogody i informacje o warunkach na drodze znajdziesz codziennie na stronie głównej gazety.pl

Zobacz wideo Kiedy zmienić opony na zimowe?

W Polsce obowiązku zmiany nie ma i (chyba) nie będzie

To złudne poczucie bezpieczeństwa. Opony letnie nie zapewniają odpowiedniej przyczepności auta nawet na suchej drodze w temperaturach poniżej siedmiu stopni Celsjusza – twardnieje wtedy mieszanka gumowa w ich bieżniku, co pogarsza przyczepność szczególnie na mokrych, śliskich drogach. Wydłuża się droga hamowania oraz znacznie zmniejsza zdolność do przekazywania momentu napędowego na nawierzchnię. Właśnie dlatego pojawiają się coraz głośniejsze apele o wprowadzenie w Polsce obowiązku zmiany opon na okres zimowy. Z badań Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) wynika, ze nawet 80 proc. Polaków popiera wprowadzenie takiego przepisu.

Mandat za letnie opony. Mit, ale są trzy przypadki, kiedy i tak zapłacisz nawet 500 zł

Obowiązek jazdy na oponach zimowych rozumie się nie tylko jako klasyczne zimówki, ale także opony całoroczne. Proponowany często termin, od którego mielibyśmy jeździć na oponach zimowych lub całorocznych to 1 grudnia. Od grudnia na terenie całego kraju temperatury zaczynają regularnie spadać poniżej pięciu-siedmiu stopni Celsjusza, a to granica, gdy kończy się dobra przyczepność opon letnich. Ministerstwo Infrastruktury, przynajmniej oficjalnie, nie pracuje jednak nad wprowadzeniem takiego obowiązku. W zeszłym roku, kiedy o propozycji z 1 grudnia było najgłośniej przedstawiciele resortu otwarcie przyznali, że takiego tematu nie ma.

W Polsce można dostać mandat za opony i wynosi on nawet 500 zł, ale kierowca zostanie ukarany m.in. za zły stan ogumienia, różne bieżniki na kołach jednej osi oraz gdy opony wystają poza obrys pojazdu.

Kto może otrzymać pismo z WKU o "rozpoczęciu postępowania w sprawie auta na cele wojskowe"?

Obowiązek zmiany opon na zimowe w innych krajach

W Unii Europejskiej w wielu krajach istnieje obowiązek zmiany opon na okres zimowy. Mandat za brak opon zimowych grozi nam m.in. w Niemczech, Norwegii, Szwecji, Austrii, Czechach, Słowacji, Litwie, Estonii, Rumunii czy nawet Turcji. W niektórych krajach, jak Francja czy Włochy, prawo określa konkretne warunki, w których kierowcy muszą mieć w samochodzie założone opony zimowe.

Ze statystyk Komisji Europejskiej wynika, że w 27 europejskich krajach, w których wprowadzono wymóg jazdy na oponach z homologacją zimową, nastąpiła średnio 46 proc. redukcja prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku drogowego w porównaniu z jazdą na oponach letnich w warunkach zimowych. Według raportu KE wprowadzenie prawnego wymogu jazdy na oponach posiadających homologację zimową zmniejsza liczbę śmiertelnych wypadków o 3 proc.

Zimowy wyjazd za granicę. W których krajach opony zimowe są obowiązkowe?