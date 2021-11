Volkswagen ID.5 to nie tylko stylistyka i nawiązania do coupe. Zalet ma więcej

Zobacz wideo Volkswagen ID.5 bez żadnych tajemnic na jednym z pierwszych filmów

A dla tych co wolą czytać. Najważniejsze informacje o nowym Volkswagenie ID.5

Nowy Volkswagen ID.5 ma ok. 460 cm długości, 185,2 cm szerokości i nieco ponad 161 cm wysokości. Rozstaw osi to 276,6 cm, co gwarantuje odpowiednią ilość miejsca w drugim rzędzie. Bagażnik ma 549 l pojemności. To dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że pod spodem ukryty jest główny silnik elektryczny. Dzięki rozmaitym elementom zewnętrznym dopracowano aerodynamikę modelu ID.5. Najbardziej opływowy model z rodziny ID ma atrakcyjny współczynnik oporu powietrza Cd=0,26 (GTX: Cd=0,27).

Rozmiarami i przestronnością bardzo mu blisko do ID.4, ale od bratniego modelu odróżnia się ciekawszą stylistyką. ID.4 to klasyczny SUV, z kolei ID.5 to tzw. SUV coupe z bardzo modnie ściętym tyłem, który nawiązuje do sportowych samochodów. Co ważne, zabieg stylistów nie zabiera miejsca pasażerom na tylnej kanapie - ID.5 wciąż jest pod tym względem prymusem. Z naszej relacji z pierwszego kontaktu z ID.5 wynika, że na żywo wygląda elegancko, zwłaszcza na potężnych 21-calowych obręczach kół.

Volkswagen ID.5. Najładniejszy w rodzinie

Volkswagen ID.5 będzie oferowany w kilku wersjach napędowych o mocach 174 KM, 204 KM lub 299 KM. Ostatnia jest zarezerwowana dla topowej wersji ID.5 GTX, która ma dwa silniki, bardziej sportowy wygląd (inny przód, tył, czarny ramki okien i tylny spoiler) oraz marginalnie różniące się wymiary zewnętrzne. W przypadku modeli Pro ze słabszymi silnikami przyspieszenie do setki zajmuje 10,4 s lub 8,4 s, a prędkość maksymalna wynosi 160 km/h. Topowy model ID.5 GTX rozpędza się do 180 km/h i przyspiesza do 100 km/h w 6,3 s.

Volkswagen ID.5 dostępny jest tylko z akumulatorami o największej pojemności (77 kWh netto) pozwalającymi na przejechanie w zależności od konfiguracji od 490 km do 520 km, przynajmniej jeśli mierzyć zużycie procedurą WLTP. Innym bonusem dla właścicieli ID.5 jest wyższa o 10 kW moc ładowania, która wynosi szczytowo 135 kW. Różnica brzmi jak niewarta uwagi, ale podobno cała krzywa ładowania została zoptymalizowana. Dzięki temu energię w akumulatorach ID.5 można uzupełniać zauważalnie szybciej, niż w modelach ID.3 i ID.4 (od 5 do 80 proc. o 9 minut szybciej niż dotychczas).

Volkswagen ID.5 fot. ŁK

Volkswagen ID.5 fot. VW