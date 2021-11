Do niedawna tych opon używał mało kto, teraz biją rekordy. Polacy zaczęli liczyć, co się opłaca

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Na wiosnę i na jesień najczęściej kierowcy zmieniają ogumienie i najwięcej również kupują. Jednak ostatnie dane z Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) pokazują, że coraz większą popularnością cieszą się opony całoroczne.

Jak podaje Autokult.pl za PZPO w trzecim kwartale tego roku, sprzedaż opon letnich spadła o 11 proc. w porównaniu do okresu sprzed roku. Sprzedaż ogumienia zimowego natomiast utrzymała się na takim samym poziomie co w ubiegłym roku, ale spadła o 16 proc. w stosunku do roku 2019.

Co ciekawe w trzecim kwartale tego roku najlepiej wypadły opony całoroczne. Na ten typ ogumienia zdecydowało się 20 proc. więcej kierowców niż w roku 2020 i o ponad 44 proc. więcej niż w 2019 r. W przeciągu ostatnich lat tego typu ogumienie przeszło małą rewolucję, dzięki czemu lepiej sobie radzi w różnych warunkach. Testy przeprowadzone w Wielkiej Brytanii pokazują, że opony tego typu lepiej sobie radzą niż zimowe czy letnie w temperaturach 0-10 stopni Celsjusza. Pozwalają lepiej hamować na wilgotnej drodze.

Opony całoroczne nie są idealnym rozwiązaniem jednak dla wszystkich. Dla kogo są wystarczające:

Mieszkasz w dużym mieście i to po nim przede wszystkim przemieszczasz się swoim samochodem,

w twojej okolicy ostre zimy są rzadkością,

jazda po błocie czy śniegu to raczej wyjątki,

nie robisz dużych przebiegów,

nie jeździsz z bardzo wysokimi prędkościami,

rzadko ruszasz w dłuższą trasę w miejsce, gdzie mogą cię zaskoczyć skrajnie nieprzyjazne warunki.

Jeśli spełnia się powyższe wytyczne, to opony całoroczne są odpowiednie dla użytkownika. Jeśli, któryś z tych punktów chociaż w części jest naruszany, to lepiej wyposażyć się w odpowiednie ogumienie.