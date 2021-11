Polskie radiowozy zmienią malowanie w 2022 r. To już pewne, lista zmian jest długa

Na otwierającym zdjęciu widzicie propozycję z 2019 roku. Prototypowe malowanie polskich radiowozów zostało przygotowane przez Komendę Główną Policji i Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny PIMOT. Dobrze znane niebiesko-srebrne barwy, które spotykamy na ulicach od 2007 roku, zostały wzbogacone odblaskowymi elementami. Z podobnego rozwiązania korzystają policjanci z Wielkiej Brytanii. Z właśnie opublikowanych planów Ministerstwa Infrastruktury wynika, że żółto-zielone fluorescencyjne pasy będą jedną z większych zmian w malowaniu polskich radiowozów.

Projekt rozporządzenia ma być gotowy na początku 2022 r., a jeszcze w przyszłym roku samochody zmienią swój wygląd. Nie oznacza to jednak wielkiej akcji przemalowywania wszystkich aut w tym samym czasie. Policja będzie zmieniać barwy stopniowo wraz z odświeżaniem floty pojazdów. Nowe samochody, które przyjadą na służbę, będą już w nowym malowaniu. To pozwoli znacząco ograniczyć koszty całej operacji.

Nowe szaty polskich radiowozów

Aktualne przepisy pozwalają, by policyjny samochód był granatowy lub srebrny. Znakomita większość radiowozów już teraz wyjeżdża na drogi w kolorze srebrnym, a po zmianach w 2022 r. będzie to jedyny dopuszczona barwa. Ze srebrnym kontrastować będzie niebieski pas z białymi, odblaskowymi elementami.

Liczba odblaskowych elementów ma zostać znacząco zwiększona. Teraz może być ich maksymalnie dziesięć, jak dowiedział się Autokult.pl, Ministerstwo chce, by było to 30. Dopuszczone zostaną wspomniane żółto-zielone pasy, wprowadzony ma być wzór dodatkowego oznakowania elementami odblaskowymi, żeby polepszyć widoczność radiowozów nocą oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Ciekawostką są plany związane z napisem "POLICJA" na dachu. Obecne wymagania zostaną zniesione, żeby móc wykorzystywać nowocześniejsze rozwiązania. Niektórzy sugerują, że może chodzić o LED-y.

Nie pierwszy raz piszemy o zmianach w malowaniu radiowozów

Resort infrastruktury do poważnych zmian w wyglądzie aut szykuje się od dłuższego czasu. Jesteśmy ciekawi, czy zmiany proponowane w 2020 r. przetrwają do ostatecznego projektu. Prawdopodobnie tak, choć warto tu postawić gwiazdkę. Do ostatecznej propozycji zmian zostało kilka miesięcy. Oto najważniejsze z nich:

Na masce radiowozu nad napisem "POLICJA" pojawi się policyjna gwiazda z wpisanym w nią numerem alarmowym 112.

Sam napis "POLICJA" będzie mógł być lustrzanym odbiciem.

Z kolei nad gwiazdą pojawi się napis "POMAGAMY i CHRONIMY". Podobne hasła umieszczane są także na zagranicznych radiowozach. Najsławniejszym jest oczywiście to amerykańskie "to serve and protect", co można przetłumaczyć na "służyć i chronić".

Na pojazdach pojawi się tzw. numer taktyczny, który będzie indywidualny w skali całego kraju. Z projektu dowiadujemy się, że ma się składać z wyróżnika literowego określającego przyporządkowanie pojazdu do określonej jednostki policji oraz cyfr stanowiących numer indywidualny pojazdu. Ministerstwo tłumaczy tę zmianę ułatwieniem działań operacyjnych.

Nowe oznakowanie radiowozów ma przede wszystkim zwiększyć rozpoznawalność pojazdów i zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.