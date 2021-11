Pojechałem na przegląd techniczny bez dowodu rejestracyjnego. Uda się czy wracać do domu?

Wsiadłeś do auta i gdy prawie dojeżdżałeś do stacji kontroli pojazdów przypomniało ci się, że... zapomniałeś wziąć dowód rejestracyjny pojazdu. To oznacza, że musisz się wrócić do domu? Na szczęście nie. Powinieneś jednak pamiętać o jednej rzeczy. Ważnej rzeczy!

4 Fot. Robert Robaszewski / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl