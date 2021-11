Dacia Jogger z cenami. Na razie w euro i z Niemiec

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Dacia nigdy nie była zbyt drogim autem w zakupie. Od jakiegoś czasu wiadomo, że na rynek wejdzie ich nowy model – 7-osobowy Jogger. Nie znamy jeszcze polskich cen, ale niemieckie owszem. Daje to pewien pogląd jak sprawa może wyglądać u nas.

Jak przy każdej Dacii sukcesem jest cena, który zazwyczaj jest dosyć niska. W Niemczech wyglądają następująco w zależności od wersji:

Essential – 13.990 euro

Comfort – 15.690 euro

Extreme – 16.690 euro

Extreme+ – 17.490 euro

Jak więc widać, najdroższa wersja Joggera kosztować ma na złotówki nieco ponad 80 tys. zł. Dopłata za trzeci rząd siedzeń wynosi 800 euro.

Nowa Dacia Jogger ma być hitem na miarę Dustera. Będzie? Szanse są

Auto nie będzie demonem prędkości, gdyż do dyspozycji będą silniki o mocy 100-110 KM i będą to tylko jednostki benzynowe. Jednak co najważniejsze auto będzie można wyposażyć w fabryczną instalację LPG, zresztą podobnie jak inne modele tej marki.

Na polski cennik musimy jeszcze trochę poczekać, ale zachodni sąsiedzi pokazują, że powinno być atrakcyjnie.