e-Toll krok po kroku. Co musi zrobić, kierowca, żeby nie zapłacić 500 zł kary?

Więcej informacji o opłatach drogowych znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Od 1 grudnia 2021 roku na kierowców będą czekać... nowe kary – warto o tym pamiętać. Właściciele osobówek jeżdżących na odcinku A2 między Koninem i Strykowem oraz A4 między Wrocławiem i Sośnicą mogą dostać aż 500 zł mandatu. Powód? Na autostradach zarządzanych przez państwowego operatora znikną bramki. I choć bramek nie będzie, opłaty za przejazd pozostaną. Zmieni się tylko sposób ich wnoszenia. Kierowca będzie musiał kupić karnet na stacji, ewentualnie zapłacić za pomocą aplikacji. Bez opłaty kara gotowa.

Kary będą wlepiane na podstawie... numeru rejestracyjnego. Na drogach pojawią się wyposażone w kamery pojazdy KAS, ewentualnie kamery pojawią się przy wjazdach na poszczególne odcinki. Kierowcy będą otrzymywać kary listem.

Zobacz wideo Olsztyn. Zamiast do baku, zatankował paliwo do beczek w bagażniku i odjechał

e-Toll, czyli załóż konto i płać... z góry!

Do zdalnego płacenia za przejazd fragmentami autostrady A2 i A4 konieczna jest aplikacja e-Toll. Kierowca musi założyć swój profil, dodać do niego pojazd (wprowadzić numer rejestracyjny) i uruchomić w telefonie lokalizację. To na jej podstawie pobierana będzie płatność. Jeżeli chodzi o metodę płatności, dostępna jest jedna forma – konto przedpłacone. Kierowca musi wpłacić na nie środki (kartą, przelewem lub BLIK), z których pobierane będą opłaty.

No dobrze, ale właściwie to jak założyć konto w e-Toll? Możliwości są trzy. Na początek prowadzący może skorzystać z opcji rejestracji online – do tego celu służy Internetowe Konto Klienta systemu e-Toll (dostępne na stronie etoll.gov.pl) lub serwis e-Urząd Skarbowy. Po drugie konto można założyć osobiście w Miejscach Obsługi Klienta w wybranych lokalizacjach na terenie kraju. Po trzecie możliwość taką dają niektórzy operatorzy kart flotowych.

Właśnie ruszyły kontrole na A2 i A4. Skarbówka sprawdza opłaty i wystawia mandaty

Jak założyć konto w e-Toll? Opis krok po kroku

Rejestracja online – opis krok po kroku:

należy zalogować się do Internetowego Konta Klienta – metodą weryfikacji jest Profil Zaufany, mObywatel, login i hasło,

następnie konieczne jest podanie adresu mailowego, numeru rejestracyjnego pojazdu i tzw. biznesowego ID – numeru urządzenia pokładowego lub aplikacji mobilnej,

ostatnim krokiem jest zasilenie konta – minimalna kwota to 20 zł.

W przypadku rejestracji osobistej kierowca musi pokazać takie dokumenty jak dowód rejestracyjny oraz ewentualnie potwierdzenie klasy emisji spalin. Rejestracja jest możliwa też przez dostawcę karty flotowej. W takim przypadku konieczne może się stać wyłącznie uzupełnienie danych dotyczących pojazdu.