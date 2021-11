Elektryk w retro stylu. Ford zaprezentował koncept z nowym silnikiem elektrycznym

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Koncepcyjny pojazd Forda został oparty na modelu F-100 z 1978 r. Stąd jego retro wygląd. Jednak to co w nim najważniejsze jest, to napęd elektryczny, który współdzieli z Mustangiem Mach-E GT Performance Edition.

F-100 Eluminator, bo tak się nazywa ten model posiada dwa silniki elektryczne, dzięki czemu posiada napęd na wszystkie koła. Generują one moc 480 KM i 860 Nm momentu obrotowego. Eluminator został stworzony przez Ford Performance, przy współpracy z MLe Racecars i opiera się na niestandardowym podwoziu Roadster Shop.

Pojazd został pomalowany na kolor Avalanche Gray z akcentami Cerakote Copper przez Brand X Customs, a wnętrze ma aluminiową deskę rozdzielczą JJR Fabrication i skórzaną tapicerkę w kolorze awokado opracowaną przez MDM Upholstery. Jest wyposażony w niestandardowe aluminiowe koła 19×10 cali od Forgeline z wysokowydajnymi oponami Michelin Latitude Sport 275/45-19.

Jednak w całym projekcie kluczowy jest silnik Eluminator, o numerze katalogowym M-9000-MACH-E. Co w nim takiego wyjątkowego? Otóż osoby, które będą chciały przerobić swoje auta klasyczne czy nawet bardziej współczesne na pojazdy elektryczne będą mogli zamówić tę jednostkę u dilera Forda czy na stronie Ford Performance Parts. Silnik nadawać ma się według Forda też do SUV-ów, a także ciężarówek.

Każdy silnik Eluminator wytwarza 281 KM i 430 Nm momentu obrotowego. Na razie pojawiła się tylko informacja, że jest legalny we wszystkich 50 stanach USA. Jego cena to 3900 dolarów.