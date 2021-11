SEMA Show 2021. Ford prezentuje różne odmiany Bronco

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford na swoim stoisku podczas SEMA Show zaprezentował przerobione modele Bronco i Bronco sport stworzone przez różne firmy zajmujące się off-roadem. Każdy z egzemplarzy posiada oryginalne części Ford i Ford Performance, licencjonowane akcesoria, a także wiele części zamiennych oraz do niestandardowych zastosowań. Ma to związek z premierą nowej marki The Built Wild Bronco, w ramach której samochody można spersonalizować do dowolnych celów.

Bronco RTR Fun-Runner od RTR Vehicles

Vaughn Gittin Jr. Stworzył własną wariancję Bronco opartą na 2-drzwiowym Bronco serii Badlands, w którym zastosowano m.in. niestandardową listwę dźwiękową RTR, specjalne nakładki na progi i folię chroniącą lakier. Zastosowano również sportowy układ wydechowy z podwójnymi czarnymi chromowanymi końcówkami od Ford Performance Parts, który nadaje 2,3-litrowemu silnikowi EcoBoost mocniejszy dźwięk i atrakcyjniejszy wygląd.

Bronco od RTR posiada m.in. przednią oś Ultimate Dana 44 FDU z przegubem równobieżnym Spicer Extreme, tylną oś Ultimate Dana 60 czy wydajny układ dolotowy. Ulepszenia zawieszenia obejmują zawieszenie gwintowane Fox Performance Elite 2.5 i zestaw zawieszenia do jazdy terenowej o dużym skoku. Fun-Runner porusza się na kutych kołach RTR Tech 6 i 37-calowych oponach terenowych.

Bronco od BDS Suspensions

BDS Suspensions, stworzyła terenowy pojazd pierwszej pomocy, oparty na dwudrzwiowym Bronco z serii Black Diamond. Ich propozycja pokazuje auto jako kompletny wóz strażacki. Został on wyposażony w specjalistyczny sprzęt zarówno we wnętrzu oraz na zewnątrz, aby wspierać ekipy ratownicze.

Pojazd jest wyposażony w 4-calowy system UCA BDS z gwintami Fox 2.5 PES, tylne regulowane wahacze i drążek kierowniczy BDS, łącznik stabilizatora i 37-calowe opony BFGoodrich KM3. Zderzaki CrawlTek Revolution pozwalają na mocowanie wyciągarek oraz haków do wyciągania. Wyciągarki to jednostki WARN Industries ZEON 10s. Inne modernizacje obejmują zmodyfikowany hardtop półciężarówki, progi rurowe CrawlTek, niestandardową wysuwaną płytę CargoGlide CG1000XL i sprężarkę powietrza pod maską ARB TwinAir.

Bronco od Tucci Hot Rods

Tucci Hot Rods przygotował Bronco serii Badlands. Pojazd stworzony przez firmę wyposażony jest w gąsienice Matttracks Serii 88 zamiast opon, aby był w stanie pokonywać głęboki śnieg i lód.

Ta wersja Bronco wyposażona jest w silnik EcoBoost o pojemności 2,3 litra i 7-biegową manualną skrzynię biegów. Auto wyposażono w licencjonowany schowek Forda, płaski bagażnik na deski snowboardowe oraz bagażnik dachowy Yakima LockNLoad. Oświetlenie jest rozszerzone o Rigid Light Shop Adapt Light Bar, Radiance Pods i Rock Light Kit. Wyciągarka WARN Industries ZEON 10s jest dodana z przodu wraz z wysuwanymi panelami, które ułatwiają wsiadanie i wysiadanie.

Bronco BAJA FORGED od LGE-CTS Motorsports

Theresa Contreras, to konstruktorka z doświadczeniem w adaptacji Fordów, projektantka i założycielka BAJA FORGED Parts. Stworzyła czterodrzwiową niestandardową wersję Bronco serii Outer Banks. Pojazd łączy jazdę w terenie z udogodnieniami, takimi jak pokładowa lodówka, listwa dźwiękowa premium, organizer ładunku i zderzaki BAJA FORGED z przodu i z tyłu. Zawieszenie pojazdu zostało ulepszone za pomocą podnośnika zawieszenia ICON Vehicle Dynamics 3.0. Na zewnątrz zmiany obejmują światła terenowe Ford Performance Parts, składany stolik w tylnej klapie Ford Licensed Accessories oraz poszerzenia błotników BAJA FORGED i bagażnik na koło zapasowe.

We wnętrzu znaleźć można soundbar JBL, schowek podpodłogowy i organizer bagażu.

Bronco Sport BAJA FORGED od LGE-CTS Motorsports

Sara Morosan, współwłaścicielka LGE-CTS Motorsports, stworzyła spartańską wersję Bronco Sport serii Badlands. Dzięki 2-calowemu podniesieniu zawieszenia i osłonom na progi boczne samochód jest przygotowany na jazdę w terenie. Charakteru dodają mu światła terenowe. Udoskonalenia zawieszenia obejmują system zawieszenia ICON Vehicle Dynamics oraz przednie i tylne stabilizatory Hellwig Suspension Products.

BAJA FORGED Bronco Sport jest wyposażony w oświetlenie LED Rigid Light Shop, przednie i tylne zderzaki rurowe BAJA FORGED oraz montowany na dachu pasek świetlny Ford Performance Parts. Wyciągarka WARN Industries VR EVO oraz hak Factor 55 i aluminiowa kluza mają za zadanie zwiększyć wytrzymałość.

Bronco Sport od CGS Performance Products

Firma CGS Performance Products, specjalizująca się w układach dolotowych i wydechowych, zmodernizowała Bronco Sport serii Badlands. Dodała pokrowce na siedzenia, a także akcesoria zewnętrzne, takie jak zestaw oświetlenia podwozia oraz ulepszenia zderzaka i zaczepu.

Pojazd jest wyposażony we wlot zimnego powietrza CGS Performance Products i wydech typu cat-back pokryty czarną ceramiką. Oświetlenie terenowe Light Shop ułatwia nocną jazdę w terenie. Pojazd jest wyposażony w koła Reserve Forged i 17-calowe opony terenowe Toyo Open Country A/T III. Dodatki obejmują nadkola Air Design i tylny spojler, światła LED na słupkach A Rigid Light Shop, niestandardowy lakier Sikkens firmy Flyin’ Irons Designs i powłokę ceramiczną Cerakote.