Powstają nowe drogi obronne. Rząd wyda na to do końca roku pół miliarda złotych

Drogi obronne - co to takiego?

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych na nowo zdefiniowała, czym są drogi obronne lub drogi o znaczeniu obronnym.

Droga o znaczeniu obronnym to droga publiczna lub jej odcinek, wyznaczona w okresie pokoju, przewidziana do wykorzystania w czasie pokoju, kryzysu lub wojny do wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych.

Drogi tego typu muszą być dostosowane do wymagań techniczno-obronnych w zakresie transportu Sił Zbrojnych RP i NATO. Wymagania te określają m.in. jaki nacisk jednej osi pojazdu musi wytrzymać droga obronna. Ciężki sprzęt wojskowy musi mieć zagwarantowane specjalne parametry dróg, którymi jest transportowany.

Zarządcy dróg o znaczeniu obronnym (najczęściej samorządy) są zobowiązani do przekazywania do GDDKiA w trybie niejawnym, w terminie do 20 kwietnia każdego roku, informacji o drogach o znaczeniu obronnym lub ich odcinkach. Wśród tych informacji są m.in. wskazanie odcinka drogi wraz z kilometrażem, dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu, zaś w przypadku obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągach tych dróg – klasa obciążenia tych obiektów.

Miliardy na remonty i nowe drogi lokalne

Rząd przeznaczy w tym roku ponad 3 mld zł na remonty i budowę dróg. 0,5 mld zostanie przeznaczone na realizację zadań na drogach obronnych. Już w maju lista dróg została zatwierdzona przez premiera.

Wiadomo, do których województw popłyną państwowe pieniądze na remonty i budowę dróg. Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na rok 2021. Wsparcie uzyska 2 189 zadań, w tym 622 powiatowe i 1 567 gminnych. Fundusze wesprą inwestycje samorządowe, które obejmują łącznie 3,9 tys. km dróg. W sumie RFRD przekaże władzom lokalnym 3,26 mld zł. 500 mln zł z tej kwoty będzie dotyczyło "zadań na drogach obronnych". Które województwa otrzymają najwięcej na remonty już istniejących i budowę nowych dróg.